Nach dem Abstieg: Carrasco verlässt Turu 80

Der Abstieg aus der Landesliga zieht bei Turu 80 auch persönliche Konsequenzen nach sich. Wenige Tage nach der 0:3-Niederlage gegen Victoria Mennrath, die das vorzeitige Landesliga-Aus besiegelte, gab Trainer Francisco Carrasco seinen Rücktritt bekannt.
„Ich hatte hier eine tolle Zeit, habe viele Freunde im Verein. Ich habe aber auch gemerkt, dass diese Saison Kraft gekostet hat. Ich denke, es ist an der Zeit, dass die Mannschaft neue Impulse erhält“, sagt der Spanier, der am 30. Mai gegen Neuss-Gnadental seine Abschiedsvorstellung an der Feuerbachstraße geben wird.
Carrascos Schritt trifft den Verein indes nicht unerwartet. Denn die Nachfolge ist längst geklärt. Mit Daniel Rey Alonso trägt künftig der aktuelle Abwehrchef die Verantwortung an der Seitenlinie. „Ich habe in dieser Rolle ja schon ein paar Mal ausgeholfen und war da, glaube ich, auch erfolgreich. Von daher lag es vielleicht auch nahe, diese Lösung zu wählen“, sagt der 38-Jährige.
Er wehrt sich vehement gegen Behauptungen, er habe Carrasco aus dem Amt gedrängt. „Das ist totaler Quatsch. Wir sind befreundet. Ich hätte Paco am liebsten in einer anderen Rolle weiter im Verein behalten. Aber ich kann ihn verstehen, dass er erst einmal etwas Abstand gewinnen möchte.“ Dass die Tür für Carrasco bei der Turu 80 immer offen steht, geht auch aus den warmen Abschiedsworten hervor, die der Klub seinem scheidenden Coach widmete, der mit „Herz, Leidenschaft und Hingabe“ seine Arbeit bei den Blau-Weißen verrichtete.
Seit acht Jahren ist Carrasco an der Feuerbachstraße tätig. Eine Zeit, die nicht nur von Erfolg gekrönt war. Nach dem Abstieg aus der Oberliga in der Saison 2022/2023 folgt nun drei Jahre später der nächste Abstieg unter seiner Regie. „Manchmal ereignen sich Dinge, die man nicht beeinflussen kann“, sagt Carrasco mit Blick auf die schwere Verletzung von Max Stellmach, die langen krankheitsbedingten Ausfälle von Selcuk Yavuz oder Sahin Ayas und die längere Sperre für seinen eigenen Nachfolger. Alles Aspekte, die mit Sicherheit dazu beitrugen, dass es in dieser Spielzeit nicht für den Klassenerhalt. Und dennoch blieb von Außen betrachtet manches Mal der Eindruck haften, dass mit den immer noch vorhandenen Mitteln mehr möglich gewesen wäre.
Insofern ist es vielleicht für alle Beteiligten gar nicht verkehrt, dass in Oberbilk künftig ein anderer Besen kehrt. „Ich habe meine eigene Philosophie und werde versuchen, das eine oder andere Neue einzubringen“, verspricht Rey Alonso, der seine aktive Karriere nach der Partie gegen Gnadental mehr oder weniger beenden wird. „Wenn in der nächsten Saison Not am Mann sein sollte, stehe ich natürlich bereit und helfe aus. Grundsätzlich möchte ich mich aber künftig ganz auf den Trainerjob konzentrieren. Wenn ich etwas anfange, möchte ich es auch richtig machen. Und das geht nicht, wenn ich parallel auch noch regelmäßig spiele“, erklärt Rey Alonso.
In den kommenden Wochen möchte der langjährige Oberligaspieler seinen künftigen Kader vervollständigen. Dabei bleibt der erwartete große Umbruch bei der Turu aus. „Ich konnte die meisten Jungs schon überzeugen, bei uns zu bleiben und den Neustart mitzumachen“, sagt Rey Alonso. Die Achse um Lukas Reitz, Mohamed Darwish, Selcuk Yavuz oder Sahin Ayas bleibt dem Klub also erhalten. „Damit haben wir eine Basis, um eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen zu können“, glaubt Rey Alonso. Bleibt zu hoffen, dass er mit der Einschätzung seiner Schützlinge besser liegt als Vorgänger Carrasco. Dessen Worte klangen vor der laufenden Spielzeit ähnlich. Das Resultat ist seit letztem Sonntag bekannt.