Nach dem Abstieg: Carrasco verlässt Turu 80 Der sportliche Absturz bleibt bei Turu 80 nicht ohne Folgen: Trainer Francisco Carrasco tritt nach acht Jahren an der Feuerbachstraße zurück. Mit Daniel Rey Alonso übernimmt ein Spieler aus den eigenen Reihen den Neustart in der Bezirksliga. von Marcus Giesenfeld · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Carrasco verlässt Turu 80 – Foto: IMAGO/ Norbert Schulz

Der Abstieg aus der Landesliga zieht bei Turu 80 auch persönliche Konsequenzen nach sich. Wenige Tage nach der 0:3-Niederlage gegen Victoria Mennrath, die das vorzeitige Landesliga-Aus besiegelte, gab Trainer Francisco Carrasco seinen Rücktritt bekannt.

"Herz, Leidenschaft und Hingabe" „Ich hatte hier eine tolle Zeit, habe viele Freunde im Verein. Ich habe aber auch gemerkt, dass diese Saison Kraft gekostet hat. Ich denke, es ist an der Zeit, dass die Mannschaft neue Impulse erhält“, sagt der Spanier, der am 30. Mai gegen Neuss-Gnadental seine Abschiedsvorstellung an der Feuerbachstraße geben wird. Carrascos Schritt trifft den Verein indes nicht unerwartet. Denn die Nachfolge ist längst geklärt. Mit Daniel Rey Alonso trägt künftig der aktuelle Abwehrchef die Verantwortung an der Seitenlinie. „Ich habe in dieser Rolle ja schon ein paar Mal ausgeholfen und war da, glaube ich, auch erfolgreich. Von daher lag es vielleicht auch nahe, diese Lösung zu wählen“, sagt der 38-Jährige.

Er wehrt sich vehement gegen Behauptungen, er habe Carrasco aus dem Amt gedrängt. „Das ist totaler Quatsch. Wir sind befreundet. Ich hätte Paco am liebsten in einer anderen Rolle weiter im Verein behalten. Aber ich kann ihn verstehen, dass er erst einmal etwas Abstand gewinnen möchte.“ Dass die Tür für Carrasco bei der Turu 80 immer offen steht, geht auch aus den warmen Abschiedsworten hervor, die der Klub seinem scheidenden Coach widmete, der mit „Herz, Leidenschaft und Hingabe“ seine Arbeit bei den Blau-Weißen verrichtete. Wichtige Achse bleibt bestehen Seit acht Jahren ist Carrasco an der Feuerbachstraße tätig. Eine Zeit, die nicht nur von Erfolg gekrönt war. Nach dem Abstieg aus der Oberliga in der Saison 2022/2023 folgt nun drei Jahre später der nächste Abstieg unter seiner Regie. „Manchmal ereignen sich Dinge, die man nicht beeinflussen kann“, sagt Carrasco mit Blick auf die schwere Verletzung von Max Stellmach, die langen krankheitsbedingten Ausfälle von Selcuk Yavuz oder Sahin Ayas und die längere Sperre für seinen eigenen Nachfolger. Alles Aspekte, die mit Sicherheit dazu beitrugen, dass es in dieser Spielzeit nicht für den Klassenerhalt. Und dennoch blieb von Außen betrachtet manches Mal der Eindruck haften, dass mit den immer noch vorhandenen Mitteln mehr möglich gewesen wäre.