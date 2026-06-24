Nach dem Abstieg aus der Oberliga: Verbandsligist mit ersten Zugängen

– Foto: Carsten Trebuth

Der 1. Göppinger SV, Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg, stellt die ersten personellen Weichen für die neue Saison. Daniel Güney übernimmt als Trainer, drei Spieler kommen neu hinzu, vier Abgänge stehen fest. Zudem haben Denis Lübke und Levin Steinbrenner bereits verlängert und bleiben dem GSV erhalten.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg beginnt beim 1. Göppinger SV ein neuer Abschnitt. Daniel Güney, zuletzt Co-Trainer bei der TSG Balingen, übernimmt die Verantwortung an der Seitenlinie und soll den Neuaufbau in der Verbandsliga Württemberg begleiten. Damit setzt der Verein auf einen neuen Impuls auf der Trainerposition.

Auch im Kader gibt es die ersten Veränderungen. Alperen Nehir wechselt von Türkspor Nürtingen 73 zum GSV, Danis Dipa kommt von Türkspor Neckarsulm. Der 23-Jährige ist flexibel in Defensive und Mittelfeld einsetzbar und bringt Oberliga-Erfahrung sowie Stationen beim FC Esslingen mit. Zudem schließt sich Maximilian Gjini vom TSV Oberensingen den Göppingern an. Das Trio soll helfen, den Kader nach dem Abstieg neu zu strukturieren und die Qualität für die kommende Verbandsliga-Saison zu erhöhen.