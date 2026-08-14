Nach dem 5:5-Wahnsinn: Hagen will defensiv wieder Ordnung schaffen

– Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von F

Dass seine Mannschaft offensiv Gefahr ausstrahlen kann, hat sie in Pönitz eindrucksvoll bewiesen. Nach dem 0:3-Rückstand traf Hannes Gregor Kretzschmar innerhalb von zwei Minuten doppelt, Tolga Can James Dogan stellte anschließend auf 3:3. Auch nach zwei weiteren Rückständen fand Hagen durch Kent Wienholtz jeweils eine Antwort. Gerade deshalb liegt Tanelis Augenmerk vor dem 4. Spieltag weniger auf der Offensive als auf der Absicherung. „Die entsprechenden Themen haben wir angesprochen und werden sie auch im Training weiter bearbeiten“, erklärt der Coach.

Zehn Tore, ein früher 0:3-Rückstand und am Ende doch noch ein Punkt: Das 5:5 des SSC Hagen Ahrensburg bei der SVG Pönitz hatte am vergangenen Wochenende einiges zu bieten. Für Trainer Aydin Taneli war die Partie allerdings nicht nur wegen der Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft bemerkenswert. Die fünf Gegentreffer zeigten ebenso deutlich, woran vor dem Heimspiel gegen den SC Rönnau gearbeitet werden muss. „In der vergangenen Woche hatten wir mit dem 5:5 ein ziemlich kurioses Spiel, in dem viel Licht und Schatten dabei war“, sagt Taneli. Seine klare Konsequenz daraus: „Vor allem defensiv wollen und müssen wir wieder mehr Konstanz in unser Spiel bekommen.“

Zurück vor heimischer Kulisse

Nun kehrt der SSC auf den eigenen Platz zurück, wo das bislang einzige Heimspiel der Saison mit einem deutlichen 4:0 gegen den TSV Bargteheide endete. Nach drei Partien stehen vier Punkte und bereits zehn erzielte Treffer zu Buche. Mit sieben Gegentoren ist allerdings ebenfalls erkennbar, warum Taneli die defensive Stabilität zum Schwerpunkt erklärt hat. „Jetzt freuen wir uns darauf, wieder zu Hause zu spielen und wollen dort ein anderes Gesicht zeigen. Alles Weitere wird sich dann am Sonntag auf dem Platz zeigen.“

Die Ausgangslage spricht zunächst für Hagen. Der SSC steht mit vier Punkten auf Rang acht der Landesliga Holstein, während der SC Rönnau nach zwei absolvierten Spielen noch ohne Zähler auf Platz 15 liegt. Die Gäste hatten am vergangenen Wochenende spielfrei und reisen entsprechend ausgeruht nach Ahrensburg – unterschätzen dürfte Hagen den Gegner daher trotz des unterschiedlichen Saisonstarts nicht.