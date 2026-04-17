Nach dem 3:4: Wagenfeld sucht die richtige Antwort

– Foto: Britta Olschewski

Vier Gegentore nach 3:0-Führung – Wagenfeld hat in Neuenkirchen schmerzhaft gelernt. Nun wartet mit Esperke der nächste Härtetest. Trainer Michael Hohnstedt spricht von einem „echten Gradmesser“.

„Natürlich müssen wir auf das Spiel am Wochenende gegen Esperke schauen“, sagt Hohnstedt. Nach der bitteren Niederlage sei es nun seine Aufgabe, „in die Köpfe der Jungs zu kommen, damit wir das Selbstvertrauen nicht verlieren“.

Die Bilder aus Neuenkirchen sind noch präsent, die Lehren daraus ebenfalls. Für TuS Wagenfeld 1908 geht es nach dem 3:4 beim TV Neuenkirchen direkt weiter – auswärts beim SV Esperke 1929, einem Gegner, den Trainer Michael Hohnstedt als anspruchsvoll einordnet.

Dabei geht es weniger um eine erzwungene Reaktion als um Stabilität. „Wir wollen keine spezielle Reaktion erzwingen, sondern einfach mit Freude und Überzeugung Fußball spielen und alles reinwerfen.“

Viel Zeit zur Verarbeitung bleibt nicht. „Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, es geht direkt ins nächste Spiel.“ Die Zielsetzung ist dennoch klar: „Wir haben wieder die Chance, etwas gutzumachen, und das wollen wir auch.“

„Uns erwartet ein Gegner, der in der Rückrunde 2026 extrem stark ist und sehr erfolgreich spielt“, sagt Hohnstedt. Besonders die Offensive hebt er hervor: „Vor allem über Stichnoth, der extrem gut scort und das Herz der Mannschaft ist.“

Hinzu kommen äußere Faktoren. „Dazu kommt ein sehr emotionales Publikum, das alles dafür tut, die eigene Mannschaft nach vorne zu bringen.“ Zudem steht Wagenfeld nach der englischen Woche vor einer weiteren Belastungsprobe: „Wir müssen schauen, wie wir die Belastung steuern. Dazu kommt eine weite Auswärtsfahrt, eine der längsten der Saison.“

Morgen, 16:00 Uhr SV Esperke 1929 SV Esperke TuS Wagenfeld 1908 Wagenfeld 16:00 PUSH

Für Hohnstedt ist die Partie dennoch eine Chance zur Standortbestimmung: „Das wird ein echter Gradmesser für uns und ein richtig schweres Spiel.“

Die Richtung ist klar formuliert: „Wir fahren dorthin, um unseren Stil über 90 Minuten durchzubringen.“ Dabei soll auch die Erfahrung aus Neuenkirchen helfen: „Das Spiel war ein Lernprozess, gerade für unsere jungen Spieler.“

Am Ende geht es für den Trainer vor allem um die Haltung seiner Mannschaft: „Ich kenne meine Mannschaft gut genug, um zu wissen, dass sie am Samstag wieder alles geben wird.“

Oder, wie er es abschließend formuliert: „Am Ende geht es darum, dass wir nach dem Spiel in den Spiegel schauen können und sagen: Wir haben alles dafür getan, um in Esperke etwas mitzunehmen.“