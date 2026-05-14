Nach dem 20. Elfmeter jubeln die Fußballerinnen des FC Weisweil

Kapitänin Konstanze Zapf reckt den Bezirkspokal vor den Spielerinnen des FC Weisweil in die Höhe. – Foto: Achim Keller

Die Entscheidung im Bezirkspokalfinale der Frauen fällt in einem epischen Elfmeterschießen: Nach torlosen 120 Minuten siegen die Fußballerinnen des FC Weisweil mit 8:7 gegen die SG ESV/PSV Freiburg.

"SG vor, schieß' ein Tor" – "Auf geht’s Weisweil, holt Euch das Ding!" – "Ihr und Wir gleich Dreamteam." Mit diesen Slogans säumten viele liebevoll gebastelte Pappschilder die Gegengerade in der Elzacher Werner-Gießler-Arena beim Bezirkspokalfinale der Frauen. 766 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für eine ansprechende Kulisse. Beim Anpfiff um 14 Uhr an Christi Himmelfahrt lugte sogar die Sonne durch die Wolkenberge, sodass beide Teams trotz frischer Mai-Temperaturen von elf Grad Celsius höchst motiviert begannen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

ESV/PSV Freib. II - Weisweil 7:8 n. E.