Nach dem 0:7-Debakel soll gegen Hartenholm die Wende her

– Foto: TSV Lägerdorf

Fehlstart statt Aufbruch: Der TSV Lägerdorf ist nach drei Spieltagen Schlusslicht der Landesliga Holstein. Nach der heftigen 0:7-Niederlage beim Eichholzer SV erwartet Trainer Michael Blume eine Reaktion. Doch mit dem TuS Hartenholm gastiert am Sonntag eine Mannschaft, die noch kein Saisonspiel verloren hat.

Trainer Michael Blume hat die Partie mit seiner Mannschaft analysiert. „Wir haben in dieser Woche einiges intern aufgearbeitet. Jetzt hoffen wir, an den richtigen Stellschrauben gedreht zu haben, damit wir endlich in die Spur kommen“, sagt er. Dass Anspruch und Wirklichkeit bislang weit auseinanderliegen, verschweigt Blume nicht: „Bislang haben wir noch nicht die Leistungen gezeigt, die wir uns vorstellen.“

Es sind Zahlen, die beim TSV Lägerdorf niemand schönreden kann. Drei Spiele, null Punkte, 3:13 Tore und der letzte Tabellenplatz: Der Sechste der Vorsaison ist denkbar schlecht in die neue Spielzeit gestartet. Besonders das jüngste 0:7 beim Eichholzer SV hat Spuren hinterlassen. Nach einem 0:1 zur Pause brach Lägerdorf im zweiten Durchgang ein und kassierte sechs weitere Gegentreffer.

Dabei ist der Absturz zum Saisonstart durchaus überraschend. Lägerdorf hatte die vergangene Spielzeit nach einem starken Schlussspurt mit 43 Punkten auf Rang sechs beendet. Die letzten beiden Begegnungen gegen den Ratzeburger SV gewann der TSV jeweils mit 5:0. Von dieser Leichtigkeit ist wenige Monate später wenig geblieben.

Hartenholm kommt ungeschlagen

Und ausgerechnet jetzt wartet ein Gegner, der bislang einen nahezu gegensätzlichen Saisonstart hingelegt hat. Der TuS Hartenholm steht nach drei Begegnungen mit sieben Punkten auf Rang vier. Zwei Siege und ein Unentschieden bei lediglich zwei Gegentreffern unterstreichen, weshalb Blume großen Respekt vor den Gästen hat.

„Die Mannschaft ist körperlich sehr präsent, physisch stark und aktuell sehr stabil“, sagt der Lägerdorfer Trainer. Zudem verweist er auf die Verstärkungen des Gegners: „Dazu haben sie sich mit einigen hochkarätigen Neuzugängen verstärkt. Das wird sicherlich keine leichte Aufgabe für uns.“