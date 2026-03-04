Nach dem 0:6 der nächste Brocken: Bissingen fordert Mannheim

Ausgangslage im Tabellenkeller Mit 18 Punkten aus 21 Spielen und einem Torverhältnis von 30:47 steht Bissingen auf Rang 17. In einer Liga, in der aktuell vier Absteiger vorgesehen sind, wird jeder Punkt zur Währung, die unmittelbare Wirkung entfaltet. Der Abstand nach unten ist nicht das Thema – vielmehr der Anschluss nach oben, wo mehrere Teams in Reichweite liegen. Doch dazu braucht es Ergebnisse gegen Gegner, die eigentlich für andere Ziele spielen. Mannheim kommt mit 45 Punkten, Bissingen mit dem Druck des Klassenerhalts.

Rückschlag in Aalen, Kontrast bei Mannheim

Der letzte Spieltag hat die Gegensätze grell gezeigt: VfR Aalen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen 6:0. Für Bissingen war das ein Ergebnis, das nicht erklärt werden muss, sondern verarbeitet. Mannheim dagegen verlor überraschend klar: VfR Mannheim - FC Nöttingen 0:3. Diese Niederlage kostete den VfR die Tabellenführung. Für Bissingen ändert das wenig am Anspruch des Gegners – aber viel an dessen innerem Druck.

Mannheim als Prüfstein

Der VfR reist als Zweiter an, mit 48 erzielten Treffern – eine Offensivbilanz, die in dieser Liga Gewicht hat. Gleichzeitig hat Mannheim erst 15 Gegentore kassiert, also Stabilität und Ordnung. Für den FSV bedeutet das: Fehler werden selten verziehen, und Umschaltmomente müssen sauber ausgespielt werden. Wer gegen ein Team mit dieser Statik bestehen will, braucht Kompaktheit, Zweikampfhärte und eine klare Ordnung im eigenen Drittel. Die Partie wird damit weniger über Ballbesitz als über die Kontrolle der entscheidenden Räume entschieden.