Nach dem 0:2 war die Partie entschieden

Aber nur die, die es mit den Nullneunern hielten kamen voll auf ihre Kosten. Am Ende wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen auch in der Höhe verdient das Derby.
BERICHT von Uwe Vester / SV 09 Arnstadt
Nach dem ersten Abschnitt jedoch deutete nichts darauf hin, dass es ein solch klares Resultat geben würde. Der erste Durchgang verlief ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Bachstädter. Geratal verteidigte kompakt und versuchte über Balleroberungen und Umschaltsituationen Torgelegenheiten zu kreieren. Sie besaßen auch zwei Konterchancen, die aber von den Arnstädtern im letzten Moment geklärt wurden. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gingen die Gäste in Führung. Eine kurz ausgeführte Ecke flankte Dustin Messing auf den langen Pfosten, dort köpfte Brooklyn Menge freistehend ein (38.).
Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs legten die Arnstädter umgehend nach. Eine präzise Flanke Janes Grünerts vollendete Patrick Hädrich per Kopf (48.). Dieser Treffer schockte die Heimelf und zeigte Wirkung. Fortan strotzten die Nullneuner vor Lauf-und Spielfreude, kombinierten sehenswert und agierten mit der nötigen Zielstrebigkeit. Erneut war es Torjäger Patrick Hädrich, der sich nach Vorarbeit Menges gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und freistehend Torwart Volklandt keine Abwehrchance ließ (65.). In der nun einseitigen Partie trafen dann Anton Lvov im Anschluß nach Eckball mit dem Kopf (67.) sowie Patrick Hädrich der Lvovs Hereingabe verwertete und damit einen Hattrick schnürte (85.). Schließlich machte Silvano Varnhagen aus dem Gewühl heraus das halbe Dutzend voll (87.)