Nach dem 0:2 war die Partie entschieden

„Geratal hat uns in der ersten Halbzeit das Leben schwergemacht, da konnten wir gerade noch so in zwei Situationen einen Abschluß verhindern. Die Tore vor und nach der Pause haben uns in die Karten gespielt so, dass wir die Partie seriös zu Ende gespielt haben und auch in der Höhe verdient drei Punkte eingefahren haben“, so Arnstadts Trainer Martin Hauswald.

Nach dem ersten Abschnitt jedoch deutete nichts darauf hin, dass es ein solch klares Resultat geben würde. Der erste Durchgang verlief ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Bachstädter. Geratal verteidigte kompakt und versuchte über Balleroberungen und Umschaltsituationen Torgelegenheiten zu kreieren. Sie besaßen auch zwei Konterchancen, die aber von den Arnstädtern im letzten Moment geklärt wurden. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gingen die Gäste in Führung. Eine kurz ausgeführte Ecke flankte Dustin Messing auf den langen Pfosten, dort köpfte Brooklyn Menge freistehend ein (38.).