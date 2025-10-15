Nach dem 0:2 dreht der TSV Aindling auf

Nach einem Aindlinger Erfolg sah es zunächst allerdings ganz und gar nicht aus. Luca Bienek hatte Manching früh in Führung gebracht, nach 20 Minuten schloss Torjäger Sebastian Graßl eine sehenswerte Kombination ab und legte damit sogar das 2:0 nach. Ähnlich hatten die Oberbayern schon ein paar Tage zuvor losgelegt, da hieß es letztlich 6:0 gegen den SC Oberweikertshofen. Doch so einfach wollten sich die Aindlinger keineswegs geschlagen geben. Laurin Völlmerk gelang schon 180 Sekunden später der Anschlusstreffer - und fortan war die Partie offen.

Völlmerk tütet zweiten Aindlinger Auswärtssieg ein

Das schlug sich nach dem Seitenwechsel auch im Ergebnis nieder, denn Moritz Wagner glich zum 2:2 aus. Doch damit war die Aindlinger Aufholjagd noch längst nicht abgeschlossen, denn in der Schlussphase gab es noch einen Elfmeter für den TSV. Völlmerk schnappte sich die Kugel, ließ SVM-Torhüger Sebastian Steger keine Abwehrchance und verwandelte zum 2:3 - sehr zum Ärger von Manchings Trainer Cüneyt Köz. Der frühere Drittliga-Kicker hatte zuvor nämlich zwei Szenen gesehen, in denen seine Schützlinge ebenfalls Elfmeter hätten zugesprochen bekommen müssen. Referee Paul Behlau entschied sich jedoch in beiden Fällen dagegen. Und so durften nach dem Schlusspfiff eben die Aindlinger jubeln, die nach dem 5:1-Erfolg zum Saisonauftakt nunmehr ihren zweiten Auswärtssieg in der laufenden Saison eintüten konnten.

Schiedsrichter: Paul Behlau (Birgland) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Luca Bienek (11.), 2:0 Sebastian Graßl (20.), 2:1 Laurin Völlmerk (23.), 2:2 Moritz Wagner (56.), 2:3 Laurin Völlmerk (86./Foulelfmeter)