Nach Debüt in der 3. Liga: 1860-Trainer Kauczinski verrät Klose-Plan

Noah Klose muss sich weiter im Training beweisen, um Einsätze in der dritten Liga zu bekommen. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Gegen den TSV Havelse durfte der Sohn von Weltmeister Miroslav Klose sein Debüt in der dritten Liga geben. Bei diesem Einsatz wird es wohl auch erstmal bleiben.

„Das war ein Fenster für ihn, das er genutzt hat. Er hat seine Qualitäten“, lobte Kauczinski zwar die Entwicklung des Youngsters auf der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel, betonte aber ebenfalls, dass sich nun der 1860-Kader wieder gefüllt hat. Mit Schröter, Verlaat und Co. sind zuletzt länger verletzte Spieler zurückgekehrt.

Immer wieder gibt 1860-Trainer Markus Kauczinski dem Nachwuchs die Chance, sich in der 3. Liga zu präsentieren . So kam auch der Sohn von Weltmeister Miroslav Klose zu seinem Profi-Debüt. Beim 5:0-Sieg über den TSV Havelse wurde der 21-jährige Noah drei Minuten vor Schluss von seinem Trainer eingewechselt . Fast hätte er sogar noch seinen ersten Treffer in der Liga erzielt. Eine Woche später war Klose Jr. gegen Hansa Rostock dann schon wieder aus dem Kader des TSV 1860 verschwunden.

„Er hat viel Konkurrenz. Da muss er einfach noch lernen, sich durchzubeißen und entscheidende Momente in den Trainings zu haben.“

1860-Trainer Markus Kauczinski über Weltmeister-Sohn Noah Klose

Zu ist die Tür für Klose natürlich nicht, doch seine Aussichten auf weitere Einsätze unter Kauczinski sind vorerst gering. „Er hat viel Konkurrenz. Da muss er einfach noch lernen, sich durchzubeißen und entscheidende Momente in den Trainings zu haben“, erklärte der Löwen-Trainer seinen Verzicht vor dem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim II. Klose wird stattdessen weiter in der Bayernliga zum Einsatz kommen. Die Mannschaft von Alper Kayabunar startet am Samstag (28. Februar) als Tabellenführer gegen den FC Schwaig.

Klose ist einer von zwei Top-Stürmern des TSV 1860 in der Bayernliga

Dort hat er in 18 Spielen bislang sieben Treffer erzielt und zahlreiche Assists beigesteuert. Erfolgreicher für Sechzig war nur Teamkollege Cristian Leone, der achtmal einnetzte. Die U21 der Löwen steht deshalb auch dank Klose an der Spitze der Bayernliga Süd und duelliert sich mit den weiteren Top-Teams der Liga um die Meisterschaft. „Er hat viel Talent. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten“, ordnet Kauczinski den aktuellen Stand von Klose ein. Für ganz oben reicht es momentan noch nicht, doch auch bei Papa Klose hatte es ja gedauert, bis sich dieser durchsetzen konnte.

So bekommt der Löwen-Youngster weiter Spielpraxis, darf sich in der Bayernliga auf hohem Niveau messen und am Ende der Saison vielleicht mit den anderen Talenten über Platz eins jubeln. Falls Kauczinski nicht doch wieder Bedarf hat, auf den torgefährlichen Angreifer zu setzen. U21-Trainer Alper Kayabunar wird es jedenfalls freuen, wenn er Klose noch länger zur Verfügung hat.