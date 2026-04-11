Nach Debakel im Hinspiel: Dorfen will Revanche gegen Miesbach

Dorfen - Zorneding – Foto: Hermann Weingartner

Der SV Miesbach gastiert am Samstag um 14 Uhr beim TSV Dorfen. Da haben die Isenstädter noch einiges gutzumachen. Das Hinspiel vergeigten sie sang- und klanglos 1:4 und boten dabei eine ihrer schlechtesten Saisonleistungen. Zur Zeit haben die Hartl-Mannen darüber hinaus einen kleinen Ergebnis-Durchhänger, den es zu beenden gilt.

Die Gäste reisen als Tabellensiebter in die Isenstadt. Trainer Andreas Hartl warnt davor, dass sich die Gäste im sicheren Mittelfeld befinden. Dadurch habe Miesbach nichts mehr zu verlieren, nur noch zu gewinnen. Der Dorfener Coach weist auf einen gut aufgestellten und hochwertigen Kader des SV hin. Zudem agiert in den Reihen von Trainer Hans-Werner Grünwald ein gewisser Josef Sontheim. Er ist ein gefährlicher Torjäger und hat bisher schon 17 Mal eingenetzt. Auf ihn gelte es also besonders aufzupassen.