Nach Debakel: Dersim gibt die richtige Antwort Gruppenligist setzt sich klar in Auerbach durch +++ SV 07 Geinsheim mit Punkt gegen einen Aufsteiger

Rüsselsheim (arc/ost). Nach dem Debakel gegen Spitzenreiter FSG Riedrode (0:6) hat Dersim die passende Antwort gegeben und in der Gruppenliga mit 5:0 bei der TSV Auerbach gewonnen. Der SV 07 Geinsheim kam nicht über ein Remis gegen Aufsteiger TSV Seckmauern hinaus.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 19:30 Uhr TSV Rot-Weiss Auerbach TSV Auerbach SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 0 5 Abpfiff Dersim zeigte eine Trotzreaktion und fügte Auerbach die erste Niederlage bei. „Unsere Wiedergutmachung ist gelungen. Wir haben Charakter gezeigt, wollten den Sieg einfach mehr und haben Auerbach nicht ins Spiel kommen lassen“, sagte Rüsselsheims Sportlicher Leiter Rachid Dadda.

Zunächst taten sich beide Mannschaften schwer, auch wenn die Gäste leichte Vorteile hatten. Doch Dersim steigerte sich und war bereits zur Pause nach dem Doppelschlag von Masih Saighani (32.) und Ogün Ünal (33.) innerhalb von 60 Sekunden auf. Der aus Geinsheim zurückgekommene Deniz Celik sorgte nach 60 Minuten für das 3:0, ehe Benjamin Aziz Nefatti (66.) und erneut Ünal (85.) das Ergebnis nach oben schraubten. An diesem Sonntag (15.30 Uhr) empfängt Dersim den SV Münster mit dem Ziel, weitere drei Punkte zu holen. Münster ist auf Wiedergutmachung aus, denn drei der ersten vier Spiele verlor das Team. Vergangene Saison hieß es zweimal 2:1 für Dersim.