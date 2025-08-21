Nach Debakel: Dersim gibt die richtige Antwort

Rüsselsheim (arc/ost). Nach dem Debakel gegen Spitzenreiter FSG Riedrode (0:6) hat Dersim die passende Antwort gegeben und in der Gruppenliga mit 5:0 bei der TSV Auerbach gewonnen. Der SV 07 Geinsheim kam nicht über ein Remis gegen Aufsteiger TSV Seckmauern hinaus.
Dersim zeigte eine Trotzreaktion und fügte Auerbach die erste Niederlage bei. „Unsere Wiedergutmachung ist gelungen. Wir haben Charakter gezeigt, wollten den Sieg einfach mehr und haben Auerbach nicht ins Spiel kommen lassen“, sagte Rüsselsheims Sportlicher Leiter Rachid Dadda.
Zunächst taten sich beide Mannschaften schwer, auch wenn die Gäste leichte Vorteile hatten. Doch Dersim steigerte sich und war bereits zur Pause nach dem Doppelschlag von Masih Saighani (32.) und Ogün Ünal (33.) innerhalb von 60 Sekunden auf. Der aus Geinsheim zurückgekommene Deniz Celik sorgte nach 60 Minuten für das 3:0, ehe Benjamin Aziz Nefatti (66.) und erneut Ünal (85.) das Ergebnis nach oben schraubten.
An diesem Sonntag (15.30 Uhr) empfängt Dersim den SV Münster mit dem Ziel, weitere drei Punkte zu holen. Münster ist auf Wiedergutmachung aus, denn drei der ersten vier Spiele verlor das Team. Vergangene Saison hieß es zweimal 2:1 für Dersim.
Das Remis hilft beiden Teams nicht wirklich weiter. „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, die ging klar an die Gäste“, gab Geinsheims Sportliche Leiter Stuart Martinez zu. So gingen die Gäste dennoch durch Dario Hener in Führung (27.), der nach einem Eckball zur Stelle war. Nach Wiederbeginn steigerten sich die Gastgeber und kamen durch Alexander Melchior (57.) zum verdienten Ausgleich. „Leider haben wir den Druck nicht mehr mitgenommen und das zweite Tor gemacht, daher ist das Ergebnis gerecht für beide Teams“, meinte Martinez.
Am Sonntag (15 Uhr) steht für Geinsheim die Partie beim FC Bensheim an, der ebenfalls erst zwei Zähler auf dem Konto hat. „Wir wollen auf den Punktgewinn aufbauen und endlich das Ruder herumreißen“, so Martinez. An den letzten Vergleich mit den Bergsträßern haben die Geinsheimer gute Erinnerungen: Ende Mai gewannen sie mit 8:1 in Bensheim.