Nach Debakel: Der SV Dornach muss zweimal gewinnen

Der SV Dornach braucht sechs Punkte gegen TSV Kastl und SVN München. Nach der höchsten Saisonniederlage droht der Abstieg aus der Landesliga.
Der direkte Klassenerhalt ist noch drin. Weil dafür allerdings der FC Wacker München mitspielen und nur zwei Punkte aus den verbleibenden zwei Partien holen dürfte, konzentrieren sich die Landesliga-Fußballer des SV Dornach primär darauf, nicht noch auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Im besten Falle gewinnt der Aufsteiger an diesem Samstag (14 Uhr) beim TSV Kastl und eine Woche später daheim gegen Schlusslicht SVN München. „Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen, dann ist es auch unerheblich, was bei der Konkurrenz so passiert“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl nicht zuletzt mit Blick auf die hinter dem Tabellen-15. (31 Punkte) platzierten Teams des TSV Eintracht Karlsfeld und des 1. FC Garmisch-Partenkirchen (je 28).
Die Dornen waren mit ansprechenden Leistungen in ihre erste Landesliga-Spielzeit gestartet, ließen dann unter anderem bei vier Unentschieden in Folge wertvolle Zähler liegen, teilten sich am Ende der Hinserie mit dem FC Unterföhring den zwölften Platz und gerieten in der Rückrunde – bis dato reichte es hier erst für elf Punkte – in akute Abstiegsgefahr. Das 0:6 am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den TSV Murnau bedeutete die höchste Saisonniederlage und beschrieb einen Tiefpunkt.
„Im Training ging es einzig darum, Murnau aus den Köpfen herauszuhalten und den Blick auf Kastl zu haben“, sagte Wastl. Dass der nächste Gegner das Spiel auf die leichte Schulter nimmt, weil er seine Schäfchen längst im Trockenen hat, erwartet der SVD-Coach nicht: „Wir müssen alles geben, die werden sicher keine Geschenke verteilen.“
Das Hinspiel verloren die Dornacher durch ein Last-Minute-Tor von Sebastian Spinner unglücklich mit 0:1. Wie für Torjäger Spinner (19 Treffer, künftig SV Erlbach) ist das kommende Duell auch für den scheidenden Trainer Harald Mayer (Ziel unbekannt) das letzte Heimspiel mit dem Zehnten TSV Kastl. „Mission erfüllt“, hatte Mayer festgestellt, nachdem mit dem 4:1 gegen den SVN München Mitte April der Klassenerhalt geschafft war. Und er formulierte ein neues Ziel: „Jetzt wollen wir einen einstelligen Tabellenplatz und am Ende mehr Punkte auf dem Konto haben als vor einem Jahr.“ Am Ende der Saison 2024/25 hatte die Mannschaft 45 Zähler gesammelt, aktuell sind es deren 44. (guv)