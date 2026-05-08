Nach Debakel: Der SV Dornach muss zweimal gewinnen

Schmerz lass nach: Dornach (Alexander Mrowczynski nach dem 0:6 gegen Murnau) ist fokussiert auf das vorletzte Saisonspiel in Kastl. – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Der direkte Klassenerhalt ist noch drin. Weil dafür allerdings der FC Wacker München mitspielen und nur zwei Punkte aus den verbleibenden zwei Partien holen dürfte, konzentrieren sich die Landesliga-Fußballer des SV Dornach primär darauf, nicht noch auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Im besten Falle gewinnt der Aufsteiger an diesem Samstag (14 Uhr) beim TSV Kastl und eine Woche später daheim gegen Schlusslicht SVN München. „Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen, dann ist es auch unerheblich, was bei der Konkurrenz so passiert“, sagt Dornachs Trainer Sebastian Wastl nicht zuletzt mit Blick auf die hinter dem Tabellen-15. (31 Punkte) platzierten Teams des TSV Eintracht Karlsfeld und des 1. FC Garmisch-Partenkirchen (je 28).

Die Dornen waren mit ansprechenden Leistungen in ihre erste Landesliga-Spielzeit gestartet, ließen dann unter anderem bei vier Unentschieden in Folge wertvolle Zähler liegen, teilten sich am Ende der Hinserie mit dem FC Unterföhring den zwölften Platz und gerieten in der Rückrunde – bis dato reichte es hier erst für elf Punkte – in akute Abstiegsgefahr. Das 0:6 am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen den TSV Murnau bedeutete die höchste Saisonniederlage und beschrieb einen Tiefpunkt.