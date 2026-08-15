Nach Dassendorf-Gala gegen Altona: Zapel fehlen fast die Worte

Dassendorf ließ auch nach der Pause nicht nach. Graudenz machte in der 65. Minute seinen Dreierpack perfekt, Jens Nicolas Wollesen setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt. Für Zapel war der Auftritt seiner Mannschaft offenbar selbst schwer in Worte zu fassen. „6:0 ist ein Ergebnis, das kann man nicht glauben, wenn man es nicht gesehen hat“, sagte der Trainer in den Vereinsmedien. Wer die Partie gesehen habe, habe aber erkannt, „dass das hochverdient war und auch in der Höhe nicht zu übertrieben“.

Die Partie war früh entschieden. Manuel Farrona-Pulido brachte die Gastgeber bereits in der 8. Minute in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Fabian Friedemann Graudenz auf 2:0. Als Max Düwel in der 13. Minute bereits das 3:0 erzielte, war der Abend für Altona endgültig in eine schwierige Richtung gelaufen. Graudenz legte noch vor der Pause seinen zweiten Treffer nach (31.), ehe Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers auf Seiten der Gäste kurz vor dem Seitenwechsel Gelb-Rot sah.

Besonders beeindruckte Zapel, wie konsequent sein Team den Plan umsetzte. Seine Mannschaft habe „aus so einem Guss heraus“ gespielt, „im Flow von der ersten Sekunde an bis zur letzten“. Dass ihm selbst „so ein bisschen die Worte“ fehlten, sei selten der Fall, ergänzte der Trainer. Das Lob fiel entsprechend deutlich aus: „Ein riesen Kompliment an diese Fußballmannschaft.“

Altona findet keinen Zugriff - Dassendorf bleibt heiß

Zapel verwies auch auf den Matchplan, der früh aufging. Dass die Dinge so schnell funktioniert hätten, habe seiner Mannschaft zusätzlichen Aufschwung gegeben. Danach habe Dassendorf den Gegner „ein bisschen überrannt“. Nach dem 4:0 habe man gemerkt, dass bei Altona die Spannung nachgelassen habe, während sein Team weiter „heiß geblieben“ sei.

Gerade dieser Punkt ist für Dassendorf wichtig. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen den ETSV Hamburg und dem 4:0 beim TSV Buchholz 08 folgt nun der nächste deutliche Sieg. Dassendorf steht damit nicht nur oben, sondern sendet früh in der Saison ein klares Signal an die Konkurrenz. Der Niendorfer TSV und der ETSV liegen ebenfalls bei sieben Punkten, doch das Torverhältnis spricht aktuell deutlich für die TuS.

Zapel wollte den Abend dennoch nicht größer machen als nötig. Der Auftritt sei zwar außergewöhnlich gewesen, doch der Blick gehe sofort weiter. „Nichts ist älter als die Lorbeeren von gestern“, sagte er. Am 4. Spieltag wartet auswärts TuRa Harksheide. Nach dieser Gala dürfte Dassendorf dort mit breiter Brust antreten.