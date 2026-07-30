Nach Dämpfer in Landshut: Erlbach peilt Heimsieg gegen Deisenhofen an Nach der knappen Niederlage beim Aufsteiger Landshut soll in der Holzbau-Grübl Arena gegen den FC Deisenhofen die passende Reaktion folge von Thorsten Eisenacker · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Hinter dem Einsatz von Yannick Seils steht noch ein Fragezeichen – Foto: Roland Wagner

Die erste Saisonniederlage schmerzte den SV Erlbach nur kurz, am Freitagabend will man wieder Punkte einfahren. Um 19.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Lukas Lechner den FC Deisenhofen in der Holzbau-Grübl Arena.

Nach dem überzeugenden 3:0-Heimsieg vor mehr als 1.500 Zuschauern gegen die SpVgg Hankofen-Hailing musste sich der SVE zuletzt dem ambitionierten Aufsteiger Landshut knapp mit 0:1 geschlagen geben. Trotz einer engagierten Leistung blieb die Heimreise ohne Punkte. Nun soll vor den eigenen Fans die passende Antwort folgen. Mit dem FC Deisenhofen gastiert allerdings eine Mannschaft im Holzland, die ebenfalls gut in die neue Bayernliga-Saison gestartet ist. Nach dem 2:0-Auftakterfolg beim FC Gundelfingen holte das Team zuletzt ein 2:2 beim SV Kirchanschöring und steht damit nach zwei Spieltagen bei vier Punkten. Trainer Andreas Pummer zog ein positives Zwischenfazit: „Mit vier Punkten aus zwei Spielen gegen starke Gegner können wir zufrieden sein.“

Grabmeier: Wieder zurück in die Erfolgsspur finden Dass auch diesmal eine enge Partie zu erwarten ist, weiß Teamchef Hans Grabmeier. „Nach der Niederlage in Landshut möchten wir vor heimischer Kulisse gegen Deisenhofen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden“, sagt er mit Blick auf das Heimspiel. Gleichzeitig erwartet er erneut ein Duell auf Augenhöhe: „Die Begegnungen waren in den vergangenen Jahren stets eng und umkämpft, zudem kennen sich die Mannschaften sehr gut.“ Mut macht den Erlbachern die personelle Situation. Während in der Vorbereitung noch einige Spieler angeschlagen waren, hat sich die Lage inzwischen deutlich entspannt. „Die angeschlagenen Spieler aus der Vorbereitung haben ihren Rückstand weiter verkürzt und bieten zusätzliche Optionen“, erklärt Grabmeier. Lediglich hinter Yannik Seils steht wegen muskulärer Probleme noch ein Fragezeichen. Ansonsten kann das Trainerteam nahezu aus dem Vollen schöpfen.