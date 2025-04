Nach Dämpfer im Aufstiegskampf: Schonnebeck-Coach Tönnies zieht Bilanz

Im Spitzenspiel um die Oberliga-Meisterschaft und den gleichbedeutenden Aufstieg in die Regionalliga musste Ligaprimus SpVg Schonnebeck am Sonntagnachmittag, im Heimspiel gegen den direkten Verfolger SC St. Tönis, einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Nach einer hitzigen zweiten Hälfte am Schetters Busch, in der ingesamt drei Akteure der „Schwalben“ vom Platz flogen, endete die Begegnung schlussendlich mit einer 1:3-Niederlage aus Sicht der Hausherren. Somit schließt St. Tönis auf zwei Punkte zu den Grün-Weißen an die Tabellenspitze auf, diese hingegen verpassen es, eine Art Vorentscheidung in der Meisterschaft klarzumachen. Schonnebeck-Coach Dirk Tönnies bewertet gegenüber FuPa das Auftreten seiner Mannschaft und schlussfolgert die Bedeutung der Niederlage für die Rest-Saison.