Nach Dachau-Pleite: VfR-Coach Basta spricht im Training Klartext Deisenhofen wartet schon

Es war keine schöne Woche beim VfR Garching. Der eher beschauliche Fußball-Bayernligist trainiert und spielt traditionell in einer kleinen Wohlfühloase, aber jetzt ist Schluss mit lustig. Nach dem 1:2 im richtungweisenden Abstiegskracher beim TSV Dachau sprach Trainer Nico Basta Klartext. Die Mannschaft steht im letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC Deisenhofen (Sonntag, 14 Uhr) in der Pflicht, Wiedergutmachung zu betreiben.

Garching – Das 1:2 beim TSV Dachau war nicht nur eine Niederlage und auch nicht nur die verpasste Chance, nahe an die Nichtabstiegsplätze heranzukommen. Leichtsinnig und fahrlässig gab die Mannschaft eine Führung aus der Hand und verschenkte regelrecht die Punkte im wichtigsten Spiel des Jahres. Trainer Nico Basta hat sicher auch gesehen, auf wen er sich verlassen kann und auf wen nicht. Mit Blick auf Dachau wurde er diesmal eher schmallippig: „Ja, wir haben beim Training am Dienstag gesprochen.“ Dabei dürfte es vor allem darum gegangen sein, wie ein Gegner bei Garchinger Führung und eigener Ecke über den ganzen Platz marschieren und das Tor machen darf.

So., 20.11.2022, 14:00 Uhr

Über die genauen Inhalte schweigt der Trainer. In einem Monolog soll er aber dem Vernehmen nach der Mannschaft gewaltig den Marsch geblasen haben. Dachau war mehr als 90 Minuten Fußball, denn nach dem Deisenhofen-Spiel kommt aller Wahrscheinlichkeit eine lange Winterpause mit viel Zeit zum Nachdenken und einem neuen Transferfenster.

Der VfR Garching wird sich bestimmt auf dem Markt umsehen, ob mit den überschaubaren Mitteln des Vereins etwas machbar ist. Offiziell hat man eine Woche später noch das Gastspiel beim Letzten TSV 1860 Rosenheim, aber damit rechnet nimmt. Am Rande der Alpen in Rosenheim soll es am Wochenende schneien.