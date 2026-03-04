Nach Cocic-Abgang bereits enteilt? Bayern-Stürmer thront oben ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2025/26 von Lara Marjanovic · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Stoßt jemand Heinz (M.) nochmal von der Spitze? Sturm und Scobel sind aktuell die ärgsten Verfolger. – Foto: Fupa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Regionalliga Bayern in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Das Rennen um die 15 Kästen ERDINGER in der Regionalliga Bayern bleibt zum Start spannend. Auf dem Siegerpodest bleibt die Anordnung nach zwei Spielen im neuen Jahr gleich. Ganz vorne dran: Anton Heinz vom FC Bayern München II. Dieser erhöhte seinen Kontostand auf 15 Tore mit seinem Treffer am 21. Spieltag gegen Hankofen. Im Derby gegen die Vorstädter ging der 28-jährige Stürmer leer aus. Weiterhin auf dem zweiten Platz befindet sich Milos Cocic. Dieser bleibt bei 13 Treffern und wird seine Ausbeute nicht erweitern. Der Ex-Spieler des TSV 1860 München wechselte während der Winterpause nach Liechtenstein zum FC Vaduz und netzte dort bereits dreimal ein. Der ärgste Heinz-Verfolger ist damit raus – und dürfte bald von der Konkurrenz überholt werden.

Ein Kandidat hierfür wäre Severo Sturm, welcher an dritter Stelle steht. Mit 12 Toren ist er auf dem besten Weg bei den 15 Kästen ERDINGER anzugreifen. Im ersten Pflichtspiel des Jahres gegen die SpVgg Unterhaching ging er torlos aus. Die nächste Chance bekommt der 26-Jährige am Samstag gegne die Würzburger Kickers. Torjägerliste: 1. Anton Heinz, FC Bayern München II: 15 Tore