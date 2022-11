Nach Chaos-Tagen: Athedon Lushi und Ex-Profi Herbert Paul übernehmen FC Pipinsried Auch Sarisakal im Trainergespann

Lushi und Paul leiten bereits am Montag das Training. Sie bereiten die Mannschaft auf die nächste Aufgabe vor. Am kommenden Samstag geht’s zum Tabellensiebten TSV Aubstadt. Pipinsried ist in der Regionalliga Bayern bis auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Es droht der Abstieg in die Bayernliga.





Das Trainerkarussell dreht sich beim FCP in einem Wahnsinnstempo. Seit 2020 gab es sieben Trainer – manche allein, manche im Duo. Lushi und Paul sind die Nummern acht und neun. Herbert Paul sollte eigentlich Peukers Assistent werden.