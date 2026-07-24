Nach Chaos im Mainzer Jugendfußball: So läuft die neue Quali

Mainz. Jetzt ist es raus. Dreieinhalb Wochen vor dem Saisonstart im Jugendfußball haben die Vereine am Dienstagabend Post von Dirk Weyrich (Nierstein), dem Vorsitzenden des Kreisjugendausschusses Mainz-Bingen, erhalten. Inhalt: Wie die Qualifikation für die Kreisligen ablaufen wird.
Die Vereine hatten dieses Schreiben, das dieser Redaktion vorliegt, schon sehnsüchtig erwartet – schließlich war Meldeschluss bereits am 20. Juni. Problem: Nachdem im vergangenen Herbst die Quali-Runden aus dem Ruder gelaufen waren, gibt es auch diesmal Kritik.
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Rückblick: Welches Problem gab es 2025/26? Alle Mannschaften – auch zweite oder dritte eines Vereins - mussten an der Kreisliga-Qualifikation teilnehmen. Das führte zu enormen Leistungsunterschieden. 34:1, 24:4, 32:0 – solche Ergebnisse sorgten bei den Verlierern für Tränen.
Was ändert sich nun? Das Wichtigste: Vereine, die Kreisliga spielen wollen, dürfen nur eine Mannschaft ins Rennen schicken. Neben dieser neuen Regel gibt es vielerorts aber ein großes Missverständnis: Angeblich sollten die Vereine, die nicht für die Kreisliga melden, auch nicht in die Qualifikation müssen. So soll es angeblich unter anderem bei der Jugendleitersitzung am 24. März 2026 verkündet worden sein. Es gab dabei laut Teilnehmern sogar entsprechende Nachfragen. Die Antwort demnach: „Wer nicht will, muss nicht spielen.“
Warum wird nun nicht so verfahren? Weil diese Annahme nicht der aktuellen Jugendordnung entspricht. Dort heißt es: „Werden in den Altersklassen der C-, D- und E-Junioren jeweils mindestens 15 Mannschaften zum Spielbetrieb auf Kreisebene angemeldet, wird zur Ermittlung der Teilnehmer der jeweiligen Spielklasse (Kreisliga/1. Kreisklasse/2. Kreisklasse) eine Qualifikationsrunde durchgeführt.” Und so verkündet es nun auch Dirk Weyrich: „Alle 1er-Teams, die auf Kreisebene spielen, werden an einer Qualifikationsrunde teilnehmen.” Mit 1er-Team ist das beste Team eines Vereins in einer Altersklasse gemeint. Mannschaften müssen so gegen ihren Willen in die Qualifikation.
Was sagt der Verband dazu? „Wir müssen uns an die Jugendordnung halten”, erklärt Jürgen Schäfer (Frankelbach), Vorsitzender des Verbandsjugendausschusses, auf Anfrage der Allgemeinen Zeitung. In anderen Regionen gebe es das „Meldeliga-System”, weil Vereine ihre Teams aber zu stark einschätzten, führte dieses ins Chaos. Schäfer räumt ein, man könne dafür sein, nur die Teams in der Quali spielen zu lassen, die auch für die Kreisliga melden. Nur: „Was machen Sie, wenn nur sieben für die Kreisliga melden, die anderen für die Kreisklassen? Wir müssen ja irgendwie einen Kreismeister ermitteln.”
Was bedeutet die Kreisliga-Qualifikation für die Vereine? Absehbar ist, dass es ähnlich laufen wird wie in der vergangenen Saison. Vereine haben angesichts der Leistungsstärke ihres Jahrgangs bewusst auf eine Meldung verzichtet – und müssen nun doch antreten. Da dies teilweise gegen ambitionierte Top-Teams sein wird, dürfte es auch zweistellige Ergebnisse geben. Es drohen neue Quali-Qualen. Entscheidender Fortschritt zu vergangener Saison aber: Nur die besten Teams der Vereine sind dabei, nicht die zweiten oder dritten.
Wie sieht der Zeitplan aus? Bis zu den Herbstferien müssen die Quali-Spiele gespielt sein. Damit nach diesen Ferien dann die Kreisligen starten können. Die Quali beginnt am 14. August, letzter Spieltag soll der 12. September sein.
Wird in allen Altersklassen eine Quali für die Kreisliga gespielt? Ja. Die Organisation ist Sache des Kreisjugendausschusses. Die SWFV-Jugendordnung schreibt aber vor, dass in der C-, D- und E-Jugend diese Quali in Gruppen von vier bis maximal sechs Teams ausgetragen wird. Jeweils Platz 1 und 2 dieser Gruppen spielen nach den Herbstferien in der Kreisliga, die anderen Teams rutschen in die 1. beziehungsweise 2. Kreisklasse ab.
Wie läuft diese Quali im Kreis Mainz-Bingen? 50 Vereine dürfen/müssen allein bei der E-Jugend ran – diese sind in zehn Gruppen mit jeweils fünf Teams eingeteilt. Daraus entspringen dann also 20 Teams für die Kreisliga, die in zwei 10er-Staffeln eingeteilt werden. Die beiden Erstplatzierten ermitteln am 29. Mai 2027 den Kreisliga-Meister. Am gleichen Tag wird es auch das Finale der D-Jugend geben. In dieser Altersklasse dürfen/müssen 41 Vereine in sieben Gruppen in die Quali. Ergibt später zwei 7er-Staffeln, deren Sieger den Kreisliga-Meister ermitteln. Die 35 C-Jugend-Teams sind in sechs Gruppen eingeteilt, in denen die Teilnehmer an der 12er-Kreisliga ausgespielt werden. In der B-Jugend steht die 12-Kreisliga schon fest, wie bei der A-Jugend (die 11er-Kreisliga ist in diesem Jahrgang die unterste Klasse) gibt es dort keine Quali.
Was ist mit den Mannschaften, die nicht an der Kreisliga-Quali teilnehmen? Für diese Teams, vor allem 2. und 3. Mannschaften, gibt es eine „Beschäftigungsrunde” – so nennt es der Kreisjugendausschuss – bis zu den Ferien. Bei der E-Jugend wird dort in sieben, bei der D-Jugend in sechs Gruppen gespielt. Bei der C-Jugend sind es 13 Teams in zwei Gruppen.
Wie sind die Reaktionen? Kritik gibt es wegen der Kreisklassen-Einteilung, die Sache des Kreisjugendausschusses ist. In der 1. Kreisklasse darf, so die Ansage, „wie in der Kreisliga nur jeweils ein Team eines Vereins vertreten sein”. Heißt: Schafft die „Erste” eines Vereins nicht die Qualifikation für die Kreisliga und muss in die 1. Kreisklasse, darf dort die „Zweite” nicht spielen – auch wenn sie eine überragende „Beschäftigungsrunde” gespielt haben sollte. In solch einem Fall wäre die „Zwangsversetzung“ in die 2. Kreisklasse mehr als demotivierend.