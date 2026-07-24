Nach Chaos im Mainzer Jugendfußball: So läuft die neue Quali Knapp drei Wochen vor Saisonstart im Jugendfußball herrscht Klarheit: Der Kreis-Chef hat den Modus für die Kreisliga-Qualifikation veröffentlicht +++ Doch es gibt wieder Kritik von Peter Schneider · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Warten auf den ersten Anstoß – bald starten die Nachwuchsfußballer in die neue Saison. – Foto: imago images / Deutzmann

Mainz. Jetzt ist es raus. Dreieinhalb Wochen vor dem Saisonstart im Jugendfußball haben die Vereine am Dienstagabend Post von Dirk Weyrich (Nierstein), dem Vorsitzenden des Kreisjugendausschusses Mainz-Bingen, erhalten. Inhalt: Wie die Qualifikation für die Kreisligen ablaufen wird. Die Vereine hatten dieses Schreiben, das dieser Redaktion vorliegt, schon sehnsüchtig erwartet – schließlich war Meldeschluss bereits am 20. Juni. Problem: Nachdem im vergangenen Herbst die Quali-Runden aus dem Ruder gelaufen waren, gibt es auch diesmal Kritik.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Rückblick: Welches Problem gab es 2025/26? Alle Mannschaften – auch zweite oder dritte eines Vereins - mussten an der Kreisliga-Qualifikation teilnehmen. Das führte zu enormen Leistungsunterschieden. 34:1, 24:4, 32:0 – solche Ergebnisse sorgten bei den Verlierern für Tränen.