Nach Chancenwucher: Schwaig siegt knapp gegen Sturm Hauzenberg

Als Schiedsrichter Torsten Wenzlik am Freitagabend in der NGL-Arena die Partie zwischen dem FC Schwaig und dem FC Sturm Hauzenberg beim Stande von 1:0 abpfiff, waren sich so gut wie alle Zuschauer einig, dass der Sieg für Schwaig hochverdient war. Trotzdem machte es die Heimelf unnötig spannend, weil sie jede Menge Torchancen vergab und so dem Gegner die Möglichkeit gab, mit einem Lucky Punch eventuell noch zum Ausgleich zu kommen.

Hauzenberg stand während der gesamten 90 Minuten sehr tief, verteidigte mit einer Fünferabwehrkette und versuchte hin und wieder Nadelstiche nach vorne zu setzen, was aber kaum gelang, weil der Gastgeber kompromisslos verteidigte. „Wir wollten defensiv sicher stehen und Schwaig bei dem schweren Geläuf den Ball überlassen“, so Trainer Dominik Schwarz nach dem Spiel.

Trainer Wiggerl Donbeck trat gegen das Team aus dem Landkreis Passau mit der exakt gleichen Aufstellung wie in Landsberg an. Schwaig begann die Partie schwungvoll, setzte die Gäste sofort unter Druck und kam zu Torchancen. Nach einer Ecke von Philipp Gau stieg Florian Pflügler am höchsten, köpfte den Ball aber knapp über die Querlatte.

Die nächste Schwaiger Chance hatte Robert Rohrhirsch. Er zog nach einem schönen Alleingang aus 16 Metern ab, sein Schuss war aber nicht genau genug platziert, sodass Hauzenbergs starker Torwart Stefan Schulz klären konnte. Nach einem Freistoß von Pflügler war es der aufgerückte Innenverteidiger Hannes Empl, der mit einem Kopfball aus fünf Metern Schulz zur nächsten Glanzparade zwang. Kurz vor dem Seitenwechsel wäre er nach einer Ecke von Gau bei einem Pflügler-Kopfball aus sieben Metern geschlagen gewesen, doch Florian Seibold rettete für seinen Keeper auf der Linie.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Platzverhältnisse zunehmend schlechter, der Druck der Hausherren aber immer größer. Ascher flankte von der Grundlinie nach innen auf Gaedke, dem bei seinem Kopfball der Ball etwas zu sehr über die Stirn rutschte. In der 55. Minute zirkelte Empl einen Freistoß aus 25 Metern perfekt über die Mauer, doch Towart Schulz fischte das Geschoss aus dem linken Kreuzeck.

Vincent Sommer verfehlte fünf Minuten später mit seinem Schuss aus 16 Metern das Tor der Gäste nur um Zentimeter. In der 66. Minute erlöste Robert Rohrhirsch dann seine Mannschaft mit dem hochverdienten 1:0-Führungstreffer. Er bekam 20 Meter vor dem Tor den Ball und zirkelte ihn aus halblinker Position ins rechte Kreuzeck.

Ausgleichschance kurz vor Schluss – Schwaig gewinnt knapp

Und Schwaig blieb am Drücker. Nach einer Ecke kam Ascher im Fünfmeterraum zum Abschluss, aber Torwart Schulz war auf dem Posten. Knapp zehn Minuten vor Schluss wurde Hauzenberg mutiger und rückte mehr von hinten raus. Die Gastgeber verpassten es nun, mit dem zweiten Tor den Deckel auf die Partie zu machen. Zunächst jagte Sommer einen Schuss aus 16 Metern über die Querlatte, ehe er Leon Roth auf die Reise schickte, der alleine auf das Tor zulief, die Kugel aber um Zentimeter neben den linken Pfosten setzte.

In der 94. Minute wäre die fahrlässige Chancenverwertung der Gastgeber fast noch bestraft worden, als Hannes Hobelsberger nach einer Kopfballverlängerung an den Ball kam, ihn aber aus sieben Metern über die Latte schoss. So blieb es am Ende beim knappen, aber hochverdienten Schwaiger Sieg.