Nach Chancenwucher muss Langquaid um den Dreier bangen

– Foto: Martin Zeilhofer

2:1-Erfolg der Labertaler beim Gäuboden-Aufsteiger --- Der favorisierte TSV Langquaid entführte vom ersatzgeschwächten Schlusslicht und Aufsteiger TSV Oberschneiding hochverdient drei Punkte, um die er in der Schlussphase sogar noch etwas zittern musste. Die Gäste, bei denen ebenfalls ein halbes Dutzend an Kaderspielern fehlten, hatten bereits im ersten Durchgang fünf Großchancen, die sie teils leichtfertig teils unglücklich nicht nutzten.

29. Minute: Alex Santander Munoz befördert im Fallen das Leder gegen den sich entgegenstürzenden Schlussmann Niklas Plank;

38. Minute: Florian Brunners flaches Geschoss aus 17 m verfehlt das Gehäuse um Zentimeter;

40. Minute: Nach einem feinen Spielzug zielt Timo Sterl aus 15 m knapp über das Gehäuse.

Auf der Gegenseite erlebte Keeper David Meißner einen ruhigen Nachmittag, da die Hausherren gegen die aufmerksam-disziplinierte Viererkette um Kapitän Christoph Blabl, Christian Ludwig. Leon Schlegel und Patrick Slodarz kaum auf Touren und zu keiner einzigen Torchance kam. Bitter das "Aus" für Leon Schlegel in der 38. Minute, der nach einem nicht geahndeten Foul mit erkennbarer Verletzungsfolge ausgewechselt und durch Noah Langner ersetzt werden musste.

Kurz nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Maximilian Riedl (SV Lalling), der es in der ersten Hälfte jeweils bei einer Karte belassen hatte und nach der Pause dann Maß und Übersicht verlor und vor allem die Gäste mit gelben und einer gelb-roten Karte eindeckte, wurden von den Weiß-Blauen die Weichen auf Sieg gestellt.

In der 48. Minute schraubte sich nämlich Christoph Blabl am Elfmeterpunkt am höchsten und setzte den Ball per Kopf über den einheimischen Torhüter hinweg in die Maschen, 0:1. Das Spiel kontrollierten weiterhin die Langquaider, so dass der zweite Treffer eine Viertelstunde später sich abzeichnete. Timo Sterl legte geschickt auf den sprintenden Kevin Kandsperger, der nervenstark in die linke Ecke vollendete. Nach zwei vergebenen Hochkarätern durch Chris Gräßlin in der 66. Minute - Kugel flog am rechten oberen Winkel vorbei - und Tim Schultes in der 78. Minute - sein Heber nach einer Kopfballverlängerung von Aaron Bice wurde an die Querlatte gelenkt - waren die Gastgeber noch immer in Schlagdistanz. Durch den Anschlusstreffer von Spielertrainer Elias Zach in der 79. Minute - Goalie David Meißner hatte die Finger noch dran - kam die Hoffnung auf einen Punktgewinn zurück, doch die Labertaler ließen gegen die unermüdlichen Schneidinger trotz zehnminütiger Unterzahl nichts mehr zu.

Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "Das war heute mehr als ein verdienter Sieg, da der Gegner kaum eine Torchance hatte. Mit geduldigem Ballbesitz haben wir in der ersten Halbzeit gut auf deren Defensivhaltung reagiert und es versäumt aus unseren fünf sehr guten Möglichkeiten Kapital zu schlagen. Die beiden baldigen Treffer nach Wiederanstoß haben uns sehr gut getan und dann haben wir es verpasst nachzulegen und den Deckel drauf zu setzen. Nach dem Gegentor kam zwar noch etwas Hektik auf, doch trotz mancher Widerwärtigkeiten gaben wir den Dreier nicht mehr her. Bereits am nächsten Freitag treffen wir auf den nächsten Neuling, DJK-SV Adlkofen, der uns mit seiner Offensivstärke im Waldstadion sicherlich alles abverlagen wird."

TSV Langquaid: David Meissner - Christoph Blabl, Stefan Schauer, Christian Ludwig, Patrick Slodarz, Florian Brunner, Leon Schlegel (38. Noah Langner), Timo Sterl (90. Veit Dürmeier), Aaron Bice, Kevin Kandsperger (65. Chris Gräßlin), Alex Santander Muñoz (78. Tim Schultes); Jannik Möller (ETW), Tizian Lauerer, Philiip Mayerhofer - Trainer: Matthias Eisenschenk - spielender Co-Trainer: Christoph Blabl

Tore: 0:1 Christoph Blabl (48.), 0:2 Kevin Kandsperger (62.), 1:2 Elias Zach (79.)

Gelb-Rot: Stefan Schauer (84./TSV Langquaid/)



