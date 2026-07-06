Nach Celik-Abgang: Neues Trainerteam für den MSV Bonn

Recep Kartal (mitte) übernimmt zusammen mit Mohamed Ahardane und Marco Höschel (Co-Trainer) den MSV Bonn. – Foto: Boris Hempel

Der MSV Bonn hat nach dem Abgang vom bisherigen Trainer Mesih Celik sich neu aufgestellt. Nachdem Celik nach einer überaus erfolgreichen Zeit im Verein beschlossen hat, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen, herrscht beim MSV schnell wieder Klarheit. Wie der Bezirksligist in einer Vereinsmeldung bekannt gab, übernehmen ab sofort Recep Kartal und Mohamed Ahardane als Trainer-Duo gemeinsam mit Co-Trainer Marco Hoeschel die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft.

Kompetenz vom Bonner SC und ein Urgestein

Mit der Verpflichtung des neuen Duos ist den Verantwortlichen ein echter Coup gelungen, denn beide Trainer bringen wertvolle Erfahrung aus dem höherklassigen Jugendbereich des Bonner SC mit nach Dransdorf. Recep Kartal war zuletzt erfolgreich als Trainer der U19 des Bonner SC in der Mittelrheinliga tätig. Ihm zur Seite steht mit Mohamed Ahardane jemand, der unter anderem als Co-Trainer der U17 unter Weltmeister Jürgen Kohler beim BSC wertvolle taktische und menschliche Impulse sammeln konnte. Komplettiert wird das neue Gespann durch ein echtes Vereins-Urgestein: Marco Hoeschel wechselt nach vielen erfolgreichen Jahren zwischen den Pfosten nun fest an die Seitenlinie. Als langjähriger Torhüter kennt er die Mannschaft sowie das gesamte Vereinsumfeld bestens und wird seine reichhaltige Erfahrung künftig als Co-Trainer in das Team einbringen. Für den sportlichen Leiter Areen Mansour steht fest, dass man mit dieser Konstellation die absolute Wunschlösung gefunden hat: „Wir sind mit der Zusammenstellung unseres neuen Trainerteams sehr zufrieden. Nach dem Wechsel unseres bisherigen Trainers war diese Konstellation unsere absolute Wunschlösung. Mit Recep und Mohamed übernehmen zwei fachlich und menschlich hervorragende Trainer die Verantwortung für unsere erste Mannschaft. Ergänzt werden sie durch Marco, der die Mannschaft und den Verein als langjähriger Torhüter bestens kennt. Wir möchten mit diesem Trainerteam den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und unsere Ziele für die kommende Saison erreichen.“

Große Vorfreude auf den Trainingsstart

Für den neuen Chefcoach Recep Kartal kam der Kontakt mit dem MSV zwar unerwartet, doch das vorgelegte Konzept überzeugte ihn schnell von der neuen Aufgabe: „Die Anfrage des MSV kam sehr kurzfristig und überraschend für mich. Im Laufe der Gespräche entwickelte sich die Situation jedoch sehr dynamisch. Die Verantwortlichen des Vereins haben mir eine klare sportliche Perspektive und einen überzeugenden Plan für die Zukunft aufgezeigt. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich deshalb voller Überzeugung für diese neue Aufgabe entschieden. Der MSV Bonn ist ein attraktiver Verein mit großem Potenzial.“ Die neue Handschrift des Trainerteams wird nicht lange auf sich warten lassen. Nach dem wohlverdienten Sommerurlaub geht es für die Mannschaft in rund sechs Wochen in die heiße Phase der Vorbereitung. Kartal brennt bereits darauf, die Einheiten zu leiten: „Nach meinem Urlaub werde ich in sechs Wochen mit voller Energie mit der Mannschaft in die Saison starten, damit wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen und die in uns gesetzten Erwartungen erfüllen können.“