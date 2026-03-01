Nach Burgaltendorf-Remis: Ziehen Klosterhardt und 06/07 davon?

Am Freitagabend gab der SV Burgaltendorf der direkten Konkurrenz die Steilvorlage. Nach dem 1:1 gegen SuS Haarzopf könnte das Spitzenduo sich absetzen.
Am Sonntag fängt im Fernduell um Platz eins der frühe Vogel den Wurm. Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt muss bereits um 11 Uhr gegen Dostlukspor Bottrop ran, um 13.30 Uhr gastiert Sterkrade 06/07 bei den Sportfreunden Niederwenigern II. Die Schützlinge von Lars Mühlbauer sind exzellent ins neue Jahr gestartet und stellten mit dem 4:0-Sieg gegen die SF Königshardt auch einmal mehr ihre Offensivpower unter Beweis.
Im Tabellenkeller steht der FC Blau-Gelb Überruhr zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Etwas Zählbares gegen TuSEM Essen könnte zumindest noch einmal neue Hoffnung verbreiten.
Burgaltendorf begann beherzt, konnte aus vielversprechenden Möglichkeiten jedoch keinen Profit schlagen. Jonas Rölver traf nur Aluminium (5.), Caspar Schelewksi zielte knapp am Gehäuse vorbei (7.), woraufhin Jason-Lee Gerhardt gleich zwei Mal am Pfosten scheiterte (19.). Im weiteren Spielverlauf konnte Haarzopf wieder ruhe in die Partie bringen. Die ganz großen Tormöglichkeiten aus der Anfangsphase gab es auf beiden Seiten eine Weile nicht mehr. Mit Fortschreiten der zweiten Hälfte hatte Haarzopf sich etwas Oberwasser erspielt und ging dadurch spät in Führung. Nach Eckball von Maximilian Härtel brachte Timo Brandt das Spielgerät per Kopf zu seinem ersten Saisontreffer über die Linie (88.). Siegtorschütze wurde er damit aber nicht, da Rölver fast postwendend für den SVB ausglich (90. +1). So mussten sich beide Seiten nach einer turbulenten Schlussphase mit einem Punkt zufriedenstellen.
SuS Haarzopf – SV Burgaltendorf 1:1
SuS Haarzopf: Dennis Jochum, Jan Seeling (75. Timo Brandt), Julian Piontek, Joshua Coffie (67. Maximilian Härtel), Marvin Pape (65. Johannes Flatow), Matteo Viefhaus, Justin Kaiser, Enrico Ratz (57. Michael Seidelmann), Ben Ansorge, Yunosuke Seo, Thomas Denker (70. Felix Franken) - Trainer: Matthias Walter - Co-Trainer: Stefano Trißler
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Georgios Ketsatis, Caspar Schelewski (83. Sky Eric Lietzau), Jason-Lee Gerhardt (89. Alkan Albayrak), Jannis Böhner, Jonas Rölver, Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci (69. Tim Karkau), Schevan Rascho (40. Kiros Galatidis), Michael Siminenko - Co-Trainer: Ricardo Zweck - spielender Co-Trainer: David Moreno Gonzalez - Trainer: Andreas Krippel
Schiedsrichter: Kevin Schröter
Tore: 1:0 Timo Brandt (88.), 1:1 Jonas Rölver (90.+1)
22. Spieltag
06.03.26 VfB Frohnhausen - FC Blau-Gelb Überruhr
08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Sportfreunde Königshardt
08.03.26 SV Burgaltendorf - DJK Arminia Lirich 1920
08.03.26 Fatihspor Essen 2001 - Spvgg Sterkrade-Nord
08.03.26 Vogelheimer SV - SuS Haarzopf
08.03.26 Heisinger SV - Rot-Weiss Essen II
08.03.26 DJK Arminia Klosterhardt - Fortuna Bottrop
08.03.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop
08.03.26 TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: