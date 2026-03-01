Nach Burgaltendorf-Remis: Ziehen Klosterhardt und 06/07 davon?

Remis für Andreas Krippel und den SV Burgaltendorf. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Am Freitagabend gab der SV Burgaltendorf der direkten Konkurrenz die Steilvorlage. Nach dem 1:1 gegen SuS Haarzopf könnte das Spitzenduo sich absetzen.

Am Sonntag fängt im Fernduell um Platz eins der frühe Vogel den Wurm. Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt muss bereits um 11 Uhr gegen Dostlukspor Bottrop ran, um 13.30 Uhr gastiert Sterkrade 06/07 bei den Sportfreunden Niederwenigern II. Die Schützlinge von Lars Mühlbauer sind exzellent ins neue Jahr gestartet und stellten mit dem 4:0-Sieg gegen die SF Königshardt auch einmal mehr ihre Offensivpower unter Beweis.

Im Tabellenkeller steht der FC Blau-Gelb Überruhr zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Etwas Zählbares gegen TuSEM Essen könnte zumindest noch einmal neue Hoffnung verbreiten.