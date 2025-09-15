Nach Brutalo-Foul: Viktorias El Idrissi für 5 Spiele gesperrt

Das Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) hat in der Causa Othmane El Idrissi ein Urteil gesprochen. Der Aschaffenburger Youngster ist für fünf Spiele gesperrt worden. Die Leihgabe vom Darmstadt 98 war bei seinem Regionalliga-Debüt im Heimspiel gehen die Würzburger Kickers rund 20 Minuten vor dem Ende völlig übermotiviert zu Werke gegangen. Aus vollem Lauf räumte er mit zwei gestreckten Beinen voraus Luke Hemmerich ab. Eine üble Szene! Zum Glück blieb der Würzburger dabei nahezu unverletzt. Für El Idrissi konnte das brutale Foul hingegen nur eine Konsequenz haben - glatt Rot.

"Der 18-Jährige hatte mit einem überharten und völlig unangemessenen Einsteigen Luke Hemmerich von den Beinen geholt, so dass die Vereinsverantwortlichen der Viktoria auch keinen Widerspruch gegen dieses ausgesprochene Strafmaß eingelegt haben. Die Partie am Freitagabend (12.9.) in Burghausen ist die erste Begegnung, die diese 5-Spiele-Strafe betrifft", schreibt die Viktoria auf ihrer Homepage als Reaktion auf das verkündete Strafmaß.

Aschaffenburgs Co-Trainer Dusan Drakulic sah in der Partie übrigens ebenfalls Rot, er wurde für eine Partie aus dem Verkehr gezogen.