Nach Brutalo-Foul: MSV-Leistungsträger fällt mehrere Monate aus

Gerade einmal zwölf Minuten sollte der Einsatz von Jakob Bookjans am Sonntag dauern. Der Mittelfeld-Lenker der Zebras hatte schon in der Vorwoche mit seiner Einwechslung das Offensivspiel des Aufsteigers belebt, sodass es nun das Startelf-Debüt in der noch jungen Saison für ihn gab. Eine Flanke nach acht Minuten sorgte für die erste bessere Torchance der Zebras, kurz darauf fiel gar das 1:0, an dem Bookjans aber nicht beteiligt war.

Reumütiger Übeltäter

Es folgte der Folgenschwere Zweikampf an der Seitenlinie. Bookjans trieb den Ball mit viel Tempo die Außenbahn entlang und leitete so den nächsten Duisburger Angriff ein. Die Rechnung machte er in diesem Fall aber ohne Jahn-Kapitän Christian Kühlwetter, der mit offener Sohle und gestrecktem Bein in den Offensivakteuer des Spielvereins hereinrauschte und unsanft von den Beinen holte. Zurecht sah er für dieses Einsteigen die Rote, zeigte sich später aber einsichtig und kam nach dem Abpfiff persönlich in die MSV-Kabine, um sich zu entschuldigen.

Bookjans machte sich schließlich mit Mannschaftsarzt Dr. Peter Kaup im PKW auf die Heimfahrt, damit in Duisburg zügig die ersten Untersuchungen durchgeführt werden konnten. Eine weise Entscheidung, denn der Mannschaftsbus quälte sich durch Staus auf der A3 und war erst nach Mitternacht wieder in der Heimat angekommen. Am Montagmittag kam dann die Schockdiagnose: "Jakob Bookjans hat beim 4:0-Auswärtssieg in Regensburg leider eine sehr schwere Unterschenkelverletzung erlitten und muss in der BG Unfallklinik Duisburg operiert werden. Jakob wird uns damit mehrere Monate fehlen. Uns fehlen die Worte ... gute Besserung, lieber Booki", erklärt der MSV in den Sozialen Medien. Damit scheint es fraglich, ob Bookjans in diesem Kalenderjahr noch einmal für den MSV auf dem Platz stehen wird.