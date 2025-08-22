Nach Brand: Spendenaktion für den TSV Buchholz 08

Nach dem verheerenden Brand des Vereinsheims steht der TSV Buchholz vor einer ungewissen Zukunft. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Mitglieder und Unterstützer haben eine Spendenaktion gestartet, um den Wiederaufbau zu sichern.
Das Vereinsheim des TSV Buchholz ist in der Nacht zu Dienstag vollständig niedergebrannt. Wie die Kreiszeitung Wochenblatt und das Sportmagazin Kicker berichten, stand das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Einsatzes mehrerer Löschzüge konnte das Heim nicht gerettet werden. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung.
Die Flammen vernichteten nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch Vereinsutensilien, Erinnerungsstücke und einen zentralen Treffpunkt für Mitglieder. Für den TSV Buchholz bedeutet der Verlust einen schweren Schlag, da das Heim nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich eine zentrale Rolle spielte.
Spendenaktion gestartet
Um den Verein beim Wiederaufbau zu unterstützen, wurde unmittelbar nach dem Brand eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Erste Beträge sind bereits eingegangen, und die Resonanz in der Bevölkerung ist groß. Viele Bürgerinnen und Bürger zeigen Solidarität und wollen den Club finanziell unterstützen.
Der TSV Buchholz 08 Förderverein hat hierfür ein offizielles Konto eingerichtet:
TSV Buchholz 08 Förderverein
IBAN: DE65 0000 0091 3412 91
Alle Gelder sollen ausschließlich in den Wiederaufbau fließen. Auch kleine Beträge sind willkommen, betonen Vereinsverantwortliche. Ziel ist es, das Heim nicht nur zu ersetzen, sondern eine moderne Begegnungsstätte zu schaffen, die langfristig allen Generationen zugutekommt.
Unterstützung aus der Region
Neben der finanziellen Hilfe gibt es zahlreiche Angebote aus der Nachbarschaft. Andere Vereine stellen Trainingsräume und Umkleidemöglichkeiten bereit. Zudem wird über Benefizveranstaltungen nachgedacht, deren Erlöse ebenfalls in den Spendentopf fließen könnten. Auch die Stadtverwaltung signalisiert Unterstützung und prüft zusätzliche Fördermittel.
Für den TSV Buchholz ist diese Welle der Solidarität ein wichtiges Zeichen. Sie verdeutlicht, dass der Verein mit seinen Sorgen nicht allein ist und dass die Gemeinschaft fest hinter ihm steht.
Parallel dazu laufen die Ermittlungen der Polizei. Brandexperten untersuchen die Ruine, um Hinweise zur Ursache zu finden. Der Verdacht auf vorsätzliches Handeln steht im Raum, doch endgültige Ergebnisse liegen noch nicht vor.