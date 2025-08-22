– Foto: TSV Buchholz 08

Nach Brand: Spendenaktion für den TSV Buchholz 08

Nach dem verheerenden Brand des Vereinsheims steht der TSV Buchholz vor einer ungewissen Zukunft. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Mitglieder und Unterstützer haben eine Spendenaktion gestartet, um den Wiederaufbau zu sichern.

Das Vereinsheim des TSV Buchholz ist in der Nacht zu Dienstag vollständig niedergebrannt. Wie die Kreiszeitung Wochenblatt und das Sportmagazin Kicker berichten, stand das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Einsatzes mehrerer Löschzüge konnte das Heim nicht gerettet werden. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Die Flammen vernichteten nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch Vereinsutensilien, Erinnerungsstücke und einen zentralen Treffpunkt für Mitglieder. Für den TSV Buchholz bedeutet der Verlust einen schweren Schlag, da das Heim nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich eine zentrale Rolle spielte.

Spendenaktion gestartet Um den Verein beim Wiederaufbau zu unterstützen, wurde unmittelbar nach dem Brand eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Erste Beträge sind bereits eingegangen, und die Resonanz in der Bevölkerung ist groß. Viele Bürgerinnen und Bürger zeigen Solidarität und wollen den Club finanziell unterstützen.