Nach Book bleibt auch Zimmerschied

Die SV Elversberg hat Tom Zimmerschied langfristig gebunden. Der 27-jährige Flügelspieler hat seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag bei der SVE frühzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert.

Zimmerschied, der vor rund einem Jahr vom damaligen Drittligisten SG Dynamo Dresden ins Saarland gekommen war, gehörte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern der Mannschaft. Nachdem er zu Saisonbeginn aufgrund einer vorherigen Verletzung noch fehlte, hatte er Anfang November 2024 seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz für die SVE – und verpasste anschließend keine einzige Partie mehr. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat Zimmerschied 35 Pflichtspiele für Elversberg bestritten und kam dabei auf zwölf Torbeteiligungen.