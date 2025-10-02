Nach Book bleibt auch Zimmerschied

Auch Tom Zimmerschied bleibt länger im Saarland. Er verlängerte bis 2029.
Die SV Elversberg hat Tom Zimmerschied langfristig gebunden. Der 27-jährige Flügelspieler hat seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag bei der SVE frühzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert.
Zimmerschied, der vor rund einem Jahr vom damaligen Drittligisten SG Dynamo Dresden ins Saarland gekommen war, gehörte in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern der Mannschaft. Nachdem er zu Saisonbeginn aufgrund einer vorherigen Verletzung noch fehlte, hatte er Anfang November 2024 seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz für die SVE – und verpasste anschließend keine einzige Partie mehr. Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat Zimmerschied 35 Pflichtspiele für Elversberg bestritten und kam dabei auf zwölf Torbeteiligungen.
„Tom hat sich nach seinem Comeback schnell eingefügt und seine Qualitäten auf dem Platz immer wieder unter Beweis gestellt. Er stellt eine Bereicherung für unser Offensivspiel dar, und wir sind sicher, dass er in den kommenden Jahren noch weiter in diese tragende Rolle hineinwachsen kann“, sagt Sport-Vorstand Ole Book. Tom Zimmerschied ergänzt: „Ich habe hier in Elversberg ein Umfeld gefunden, in dem ich mit nicht nur wohlfühle, sondern mich auch sportlich und persönlich weiterentwickeln kann. Wir haben in der vergangenen Saison als Team gezeigt, dass wir auf diesem Niveau bestehen können. Ich möchte auch weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft wachsen und mit unseren Spielen begeistern.