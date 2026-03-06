Nach Böller-Detonation: Felix Wienand ist vorerst nicht spielfähig 3. Liga: Der RWE-Keeper erleidet im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim ein Knalltrauma mit deutlichem Hörverlust und musste ins Krankenhaus. Sein Einsatz am Samstag ist ausgeschlossen. von RWE · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Felix Wienand kann zumindest am Samstag nicht für Rot-Weiss Essen auflaufen. – Foto: IMAGO IMAGES

Felix Wienand, Torhüter von Rot-Weiss Essen, ist derzeit aufgrund eines erlittenen Knalltraumas, einhergehend mit einem deutlichem Hörverlust, nicht spielfähig. Auslöser hierfür ist die extrem laute Detonation eines Böllers in der 52. Minute des Drittligaspiels gegen den SV Waldhof Mannheim (1:0) im Stadion an der Hafenstraße, die eindeutig dem Gästeblock zuzuordnen ist.

Die Partie wurde daraufhin von Schiedsrichter Lennart Kernchen für rund 45 Minuten unterbrochen und anschließend – entgegen der Erwartung von Rot-Weiss Essen – fortgesetzt und zu Ende gespielt. Für den nicht mehr spielfähigen Felix Wienand kam in der 52. Spielminute Ersatztorhüter Tino Casali aufs Feld, der so sein Debüt für RWE gab. Die RWE-Verantwortlichen sind stolz und dankbar, dass sich die Mannschaft dieser belastenden Situation gestellt hat und das Spiel sportlich zu Ende geführt hat. Auch das Publikum an der Hafenstraße bewies das richtige Gespür und stand geschlossen hinter Mannschaft und Verein.