Nach Bocholt-Erfolg bei RWO: Di Benedetto lobt Mannschaftsleistung

Nachdem der 1. FC Bocholt vor der Partie in Oberhausen fünf Spiele in Folge erfolglos blieb, gelang gegen den vor Spielbeginn Tabellenvierten nun der wichtige Auswärtsdreier, wodurch die Schwatten den Klassenerhalt vorzeitig gesichert haben. Durch die Tore von Abwehrchef Philipp Hanke und Mittelfeld-Stratege Nicolas Hirschberger brachten sich die Gäste bereits kurz nach dem Wiederbeginn auf die Siegerstraße, der Anschlusstreffer von RWO-Kapitän Nico Klaß in der Nachspielzeit kam schlussendlich zu spät. Siegtorschütze Hirschberger und Co-Trainer Di Benedetto, der in Oberhausen Chrsitopher Schorch an der Seitenlinie vertrat, zeigten sich nach dem Abpfiff erleichtert über den Klassenerhalt und zufrieden mit dem Spiel.

Ähnlich sieht es auch Co-Trainer Di Benedetto, der auf der Pressekonferenz nach dem Spiel insbesondere die Mentalität und auch das Durchsetzungsvermögen seiner Spieler positiv hervorhebt: „Es war klar, dass wir viel leiden und arbeiten müssen, das haben die Jungs sehr gut gemacht. Wir hatten in der ersten Halbzeit etwas mehr Ballbesitzphasen, in der zweiten Hälfte wurden wir dann teilweise von Oberhausen eingeschnürt“, reflektiert Di Benedetto und führt weiter aus: „Aber wie die Jungs emotional und leidenschaftlich gegen den Ball gearbeitet haben, da zieh ich meinen Hut vor.“

„Fußballerisch mit das Beste der Liga“

Insbesondere nach den beiden bitteren 3:4-Niederlagen gegen den FC Gütersloh und die Sportfreunde Lotte an den vergangenen beiden Spieltagen war es für den FCB bei Weitem keine Selbstverständlichkeit, in Oberhausen zu gewinnen. Schließlich gingen die Rot-Weißen als Tabellenvierter in das Aufeinandertreffen und hätten durch einen Heimdreier auf drei Zähler an den Tabellenzweiten Gütersloh heranrücken können. Auch deshalb betonte Di Benedetto bereits vor der Partie, dass der Kontrahent aus Oberhausen „fußballerisch mit das Beste der Liga“ zu bieten hat.

Doch durch eine geschlossene Mannschaftsleitung und eine starken Defensivverbund in Halbzeit zwei brachte Bocholt schlussendlich die knappe Führung über die Zeit. Für RWO-Chefcoach Sebastian Gunkel war der starke Auftritt des Vorjahres-Vizemeisters längst keine Überraschung, wie dieser auf der Anschluss-PK nach Abpfiff der Begegnung anführte: „Uns war klar, dass wir auf einen Gegner treffen, der auf Augenhöhe agieren wird. Auch wenn die Tabellensituation das nicht ganz widerspiegelt“, hob der 49-jährige Übungsleiter die Qualitäten der Schwatten hervor.

FCB kann letztes Heimspiel befreit angehen

Alles in allem ein überaus gelungenes Wochenende für den 1. FC Bocholt, an dem die Schwatten, nach dem 1:1-Remis im Hinspiel, erneut Zählbares gegen den Top-Gegner aus Oberhausen mitnehmen und folglich den Klassenverbleib klarmachen. Somit kann der Tabellenzehnte die letzten beiden Saisonspiele befreit angehen: Am kommenden Spieltag empfängt der FCB im letzten Saison-Heimspiel Aufsteiger Eintracht Hohkeppel am Hünting, ehe es eine Woche darauf zum Saisonabschluss zur Reserve des SC Paderborn 07 geht.