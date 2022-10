Nach Blitzstart: Uelzen landet Befreiunggschlag Doppelpacker Lüdemann trifft nach nicht einmal 120 Sekunden

Die SV Teutonia Uelzen hat im Abstiegskampf in der Landesliga Lüneburg einen wichtigen Dreier eingefahren. Mit dem 3:0-Erfolg über den direkten Konkurrenten vom VfL Westercelle klettern die Teutonen auf einen Nichtabstiegsplatz.

Nach einer Ecke gingen die Uelzener blitzschnell in Führung. Bei einer Kopfballablage stand Felix Lüdemann am Fünfmeterraum goldrichtig und nickte ein (2.). In der Folge überließen die Teutonen ihren Gästen den Ballbesitz und waren darauf aus, die entscheidenden Nadelstiche zu setzen.

Im zweiten Durchgang klärte der VfL mehrmals nur nachlässig. Deswegen bekam Edel-Joker Philipp Hatt die Kugel abgelegt und vollstreckte aus 18 Metern zentraler Position (60.). Nur zehn Minuten später holte die Otte-Elf zum entscheidenden Schlag aus: Teutonia spielte eine Überzahlsituation letztlich gut aus, sodass Lüdemann am Ende clever gegen die Laufrichtung des Torwarts zum 3:0-Endstand einschob (70.).