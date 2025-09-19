Nach Blitzstart: Scharmbeck feiert den ersten Landesliga-Heimsieg

Die Formkurve sprach dabei eigentlich für den FC Hagen/Uthlede, der nach zwei Siegen am Stück in der neuen Spielzeit angekommen zu sein schien. Stattdessen bekamen die Gäste von den Scharmbeckern von Beginn an mehrere Nackenschläge verpasst. Nach einem Freistoß von Sascha Damm nickte Marvin Schulga zur Führung ein (2.), nur drei Zeigerumdrehungen später war Maximilian Garbers aus spitzem Winkel zur Stelle, um den perfekten Start zu veredeln (5.).

Anschließend gelang es dem Aufsteiger weiter, den Glauben ihres Gegenübers zu brechen. Konstantin Rettig rutschte auf dem rechten Flügel eine Flanke etwas über den Fuß, sodass das Leder mit einer perfekten Flugkurve unter dem Querbalken einschlug (18.). Noch vor der Pause brach Hannes Trodler auf der rechten Seite durch und machte schon fast den Deckel drauf (39.).

Nach dem Seitenwechsel handelte sich Scharmbeck zwar eine Ampelkarte ein (65.) und kassierte durch einen direkten Freistoß von Finn-Niklas Klaus den Anschlusstreffer (67.). Insgesamt ließ die Bester-Elf aber nichts mehr anbrennen und brachte den 4:1-Erfolg ins Ziel. SPA hat ein anspruchsvolles Startprogramm gemeistert und scheint voll in der Landesliga angekommen zu sein.