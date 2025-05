Nach Blitzstart! Egglham krönt geniale Saison mit Aufstieg

Wie startet man am besten in ein Relegationsspiel? So wie der FC Egglham! Nach 29 (!) Sekunden schloss Lukas Auerbach den allerersten Angriff auch gleich mit dem Tor zum 1:0 ab. Was für ein Start für die Rottaler! Die Schlagzahl konnte die Partie natürlich nur schwerlich halten. Nach einer Stunde legten die Egglhamer in Person von Alexander Böhm nach - 2:0 (62.). Schon die Vorentscheidung? Nein! Denn nur sechs Zeigerumdrehungen später verkürzte Andreas Stockinger zum 2:1 für die SpVgg Oberkreuzberg. Eine hochspannende Schlussphase war demzufolge garantiert. Doch der FC Egglham brachte den knappen Vorsprung ins Ziel und spielt damit in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga.

Alles auf einen Blick:

FC Egglham – SpVgg Oberkreuzberg 2:1 (1:0)

FC Egglham: Anton Oldenburger, Simon Veitweber, Matthias Neumaier, Sebastian Stadler, Benedikt Rott, Manuel Maier, Alexander Böhm, Moritz Stöger (88. Sebastian Seefried), Niklas Schiller, Lukas Auerbach, Matthias Ungnadner - Trainer: Andreas Lehner

SpVgg Oberkreuzberg: Julius Schwankl, Markus Garhammer (77. Simon Siegl), Lukas Schrepel, Fabian Ranzinger, Thomas Beyer, Thomas Schlehaber, Daniel Kopp, Jiri Michalec, Daniel Krieg, Lukáš Nečas, Alex Lentner (57. Andreas Stockinger) - Trainer: Fabian Ranzinger - Trainer: Thomas Beyer

Schiedsrichter: Maximilian Riedl (Sondorf) - Zuschauer: 1190

Tore: 1:0 Lukas Auerbach (1.), 2:0 Alexander Böhm (62.), 2:1 Andreas Stockinger (68.)