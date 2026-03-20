Nach bitteren Pleiten zuletzt: Merten will in Düren „den Turnaround“

Merten will bei Verfolger Düren zurück in die Spur finden. – Foto: Boris Hempel

Zwei ambitionierte Teams stehen nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen auf dem Prüfstand. Sowohl der 1. FC Düren als auch der SSV Merten wollen nach zwei Niederlagen in Serie endlich wieder punkten. Während Merten vor allem an seiner Chancenverwertung arbeitet, setzt Düren auf frische Impulse in der Offensive. Nur fünf Punkte trennen beide Teams – ein Sieg könnte die Kräfteverhältnisse verschieben. Entsprechend groß ist die Bedeutung dieses direkten Duells im Tabellenmittelfeld.

Besonders schwer wogen die beiden jüngsten Niederlagen allen voran für den Gast aus Merten, schließlich war der SSV sowohl im Auswärtsspiel bei Aufstiegsanwärter SV Einracht Hohkeppel als auch beim Heimauftritt gegen Fortuna Köln II sogar kurz vor einem Dreier. Dass es für den Vorjahres-Vizemeister schlussendlich in beiden Partien keine Punkte zu holen gab, ist aus Sicht von Chefcoach Bünyamin Kilic kaum zu erklären: „Die Enttäuschung nach den letzten Spielen ist natürlich groß. In Hohkeppel kann man verlieren, das ist in Ordnung – auch wenn die Umstände sehr unglücklich waren. Die Niederlage gegen Fortuna Köln wiegt da deutlich schwererer“, lässt der 38-Jährige die beiden jüngsten Auftritte seiner Elf Revue passieren.

Zarte fünf Punkte trennen die beiden Konkurrenten aus Düren und Merten nach bislang 19 absolvierten Spieltagen voneinander, was die Ausgeglichenheit der beiden aufeinandertreffenden Teams eindeutig unterstreicht. Diese lässt sich auch anhand der bisherigen Rückrunden-Ausbeute der beiden Mannschaften ablesen, die aktuell zu Wünschen übrig lässt: Jeweils vier von möglichen zwölf Zählern stehen auf Seiten der beiden Kontrahenten zu Buche. Um diese Bilanz nun aufzubessern, streben sowohl die Hausherren als auch der SSV am Sonntag drei Punkte an.

Um nun im Auswärtsduell bei Verfolger Düren den erhofften „Turnaround“ zu erzwingen, wird es allen voran auf die Chancenverwertung des SSV ankommen. Denn diese kritisierte Kilic insbesondere nach der 0:1-Pleite gegen Fortuna Köln zuletzt aufs Schärfste: „Uns fehlt aktuell der klassische Goalgetter“, hatte der 39-Cheftrainer im Anschluss an die Begegnung gegen die Profi-Reserve geschlussfolgert, bei der Merten bereits zum vierten Mal in der laufenden Spielzeit ohne Torerfolg verblieb. Mit Michael Okoroafor steht der bisher beste Torjäger des SSV (sieben Tore) nach seinem – aus Sicht von Kilic – „unberechtigten“ Platzverweis gegen Hohkeppel immerhin aller Voraussicht nach wieder zur Verfügung. Zudem kehren mit Max Decker und Berat Kocatepe zwei weitere Akteure nach Erkrankung wieder in den Kader zurück.

Gute Nachrichten also für Merten, das sich im Kampf um den Anschluss an die Spitzenplätze zurückmelden will: „Der Zug nach ganz oben ist wohl abgefahren. Platz fünf ist aber weiterhin ein realistisches Ziel“, ordnet Kilic die derzeitige Gemengelage seiner Mannschaft ein. Den fünften Rang will der SSV vom punktgleichen Konkurrenten Fortuna Köln zwingend zurückerobern: „Wir sind punkt- und torgleich mit der Fortuna und genau diesen Platz wollen wir uns zurückholen“, gibt der Chefcoach die Marschroute klar vor.

Düren will Mertener Defensivverbund knacken

Während es bei Merten offensiv zuletzt zwar haperte, präsentiert sich die Hintermannschaft des SSV schon über die gesamte Saison hinweg einwandfrei. Mit einzig 16 Gegentreffern stellen die Grün-Weißen die zweitbeste Defensive der Liga. Um diese Stärke weiß auch Düren-Coach Luca Lausberg, der demzufolge seine Offensivspieler in die Pflicht nimmt: „Merten agiert sehr diszipliniert und stellt eine der besten Defensiven der Liga. Entscheidend wird sein, dass wir die nötige Effektivität an den Tag legen, um das Spiel in unsere Richtung lenken“, betont der 31-jährige Übungsleiter und ergänzt: „Wir wollen läuferisch an unsere Grenzen gehen und an der Westkampfbahn versuchen, ein Erfolgserlebnis zu erzielen.“

Ihren Teil dazu beitragen sollen dabei auch Philipp Simon und Raban Laux, die zuletzt verletzungsbedingt ausfielen. Die beiden Offensivakteure, die in der laufenden Spielzeit gemeinsam 23 Torbeteiligungen verbuchten, sollen das Offensivspiel wiederbeleben: „Mit den beiden kehren voraussichtlich zwei Spieler zurück, die uns offensiv wieder mehr kreative Momente geben können“, erhofft sich Lausberg eine gelungene Rückkehr seiner beiden Schützlinge. Denn vor dem Tor bot der 1. FC zuletzt ein schwaches Abbild: Sowohl gegen den VfL Vichttal als auch gegen Abstiegskandidat FC Hennef 05 blieb Düren torlos.

Gelingt Düren die Hinspiel-Revanche?

Nachdem die Hausherren im Hinspiel noch mit 1:3 den Kürzeren zogen, soll nun auf heimischen Terrain der Befreiungsschlag gelingen. Im Falle eines Heimdreiers würde die Lausberg-Elf auf zwei Zähler zum Mertener Konkurrenten aufschließen, während dieser seinen Vorsprung auf den Verfolger weiter ausbauen will. Anstoß der Begegnung am Sonntag ist um 15 Uhr.