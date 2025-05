Nach »bitterem Saisonfinale«: Pipinsried präsentiert 4 Neuzugänge

Jonas Lindner (re.) und Maxi Schmidt (2.v.li.) verstärken sehr zur Freude von Pipinsrieds Sportlichem Leiter Johannes Müller den Bayernligisten. – Foto: FC Pipinsried

Nach dem verpassten Aufstieg in die Regionalliga Bayern hält sich der FC Pipinsried nicht langem mit nachtrauern auf. Der Klub aus dem Dachauer Hinterland bastelt mit Hochdruck an einem neuen, schlagkräftigen Kader für die kommende Saison in der Bayernliga Süd und kann vier Neuzugänge auf einen Schlag präsentieren: Jonas Lindner, Maximilian Schmidt, Dominik Bals und Quentin Jakob tragen ab sofort das Trikot des FCPi.

Nach vorne schauen lautet die Devise in Pipinsried - und zwei neue Feldspieler und zwei neue Torhüter sollen dazu beitragen. Mit dem 26-jährigen Jonas Lindner kommt ein gestandener Mittelfeldspieler, der Regionalliga- und Bayernliga-Erfahrung vorweisen kann. Zuletzt war er bei Türkgücü München aktiv, zuvor bei der DJK Gebenbach. Zudem kann er Auslandserfahrung mit einbringen. Lindner war nämlich auch im College-Soccer in den USA an der Monmouth Universität in New Jersey aktiv. Fußballerisch ausgebildet wurde Lindner unter anderem bei der SpVgg Bayreuth. Mit Maxi Schmidt (26) vom FC Ehekirchen kommt ein treffsicherer Mittelfeldspieler ins Ilmtal. Schmidt hat in der abgelaufenen Saison 18 Treffer erzielt und ist damit der beste Torschütze des FCE. Ausgebildet wurde Schmidt in der JFG Ehekirchen/Pöttmes und in der JFG Neuburg.

Neue Keeper für den FC Pipinsried: Dominik Bals (2.v.li.) und Quentin Jakob. – Foto: FC Pipinsried

Torwart Dominik Bals ist 24 Jahre alt. Er kommt vom VfR Garching, wo er die beiden vergangenen Spielzeiten Stammkeeper war. Bals hat schon Erfahrung in der Regionalliga beim VfB Eichstätt gesammelt. In der Jugend spielte er unter anderem beim VfB Pörnbach und der SpVgg Langenbruck. Quentin Jakob wohnt in Aresing, entsprechend kurz ist die Fahrt nach Pipinsried. Das 18-jährige Torwart-Nachwuchstalent kommt aus der Jugend des FC Stätzling. Derzeit absolviert Jakob eine Lehre als Metallbauer. Das sagt Pipinsrieds Sportlicher Leiter Johannes Müller zu den Neuzugängen: "Nach unserem bitteren Saisonfinale müssen und werden wir wieder nach vorne sehen. Deswegen treiben wir die Kaderplanung voran und können mit Jonas Lindner einen erfahrenen, zweikampfstarken, zentralen Mittelfeldspieler verpflichten, der mit seinen Leader-Fähigkeiten eine zentrale Rolle in unserem Team einnehmen soll. Zudem kennt er aus seiner langen Zeit bei der DJK Gebenbach die Gegebenheiten eines Dorfklubs. Des Weiteren stößt mit Maxi Schmidt ein interessanter Spieler aus dem Umkreis zu uns, der in der aktuellen Saison eine sehr gute Torquote in der Landesliga Südwest aufweisen kann. Er wird uns mit seiner Athletik, seinem Speed und seiner Mentalität wichtige Impulse im Umschaltspiel geben.



Domi Bals und Quentin Jakob komplettieren das Torhüter-Team in der neuen Saison. Mit Domi bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten und motivierten Keeper, der in den letzten Jahren bereits Bayernliga-Erfahrung sammeln konnte und der ebenso aus der näheren Umgebung ist. Quentin ist ein talentierter Torwart aus der U19 vom FC Stätzling, der für seine sehr gute Jugendarbeit bekannt ist. Er wird seine ersten Schritte im Herrenbereich bei uns absolvieren und wird seine Unbekümmertheit einbringen."