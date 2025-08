Nach bitterem Neumarkt-Aus: Arbeitslosigkeit »durchaus wohltuend«

Was macht eigentlich... Jochen Strobel? Der Vertrag des 45-Jährigen beim ASV Neumarkt wurde zu Beginn des Jahres zunächst verlängert. Nur wenige Wochen später jedoch gab der Bayernligist in einer Pressemitteilung bekannt, dass man sich vom Trainer zum Saisonende trennen werde, der daraufhin sofort die Reißleine zog. Was ist von diesem abrupten Ende geblieben? Ist dem Lehrer in der "Arbeitslosigkeit" nun langweilig? Jochen Strobel im FuPa-Gespräch...

Strauchelnde Favoriten, aufmüpfige Außenseiter, viele Tore, viele Überraschungen - die Bayernliga Nord ist mit einem Feuerwerk in die neue Spielzeit gestartet. Wie nimmst Du die Szenerie als nun Außenstehender wahr?

Mit einer gewissen Distanz, aber nach wie vor mit Interesse. Es fällt auf, dass die Liga in dieser Saison deutlich ausgeglichener wirkt – unter anderem, weil die Aufsteiger stärker auftreten als in den vergangenen Jahren.

Inwiefern verfolgst du „deine“ frühere Spielklasse, nachdem du dort nicht mehr aktiv bist?

Ich verfolge die Bayernliga weiterhin aufmerksam. Kürzlich habe ich mir zum Beispiel das Spiel zwischen Stadeln und Kornburg angeschaut. Da ich in Mittelfranken lebe, habe ich in dieser Saison ohnehin viele interessante Spielorte in unmittelbarer Nähe.