Nach Bezirskliga-Abstieg: Klosterhardt-Coach Landers zuversichtlich

Fünf Jahre ist es her, als DJK Arminia Klosterhardt zuletzt in der Bezirksliga an den Start ging. Nach dem Aufstieg 2020 folgten fünf Spielzeiten in der Landesliga, gekrönt von den Spielzeiten 2020/21 und 2021/22, als es die Arminia jeweils auf den fünften Tabellenrang schaffte. Anschließend entwickelte sich ein leichter Abwärtstrend, bis in der abgelaufenen Saison der Absturz folgte. Nun will sich die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Landers der neuen Aufgabe in der Bezirksliga stellen und oben angreifen.