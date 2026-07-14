Nach Bezirksliga-Rückkehr: Raubling stellt die Weichen für die neue Saison Vier Neuzugänge von Luca Hayden · Heute, 14:12 Uhr · 0 Leser

Nach der Rückkehr in die Bezirksliga: Transfer-Dreierpack für den TuS Raubling. – Foto: TuS Raubling

Der TuS Raubling treibt nach dem Bezirksliga-Aufstieg seine Kaderplanung voran. Vier Neue kommen, vier Talente rücken aus der U19 nach.

Ein Jahr Abstinenz – jetzt ist der TuS Raubling zurück in der Bezirksliga Ost. Nach dem direkten Wiederaufstieg hat der TuS die Kaderplanung für die neue Saison weiter vorangetrieben. Während der Großteil der Aufstiegsmannschaft gehalten werden konnte, verstärkt sich der Bezirksliga-Rückkehrer mit mehreren Neuzugängen und setzt gleichzeitig auf den eigenen Nachwuchs. Die Bezirksliga Ost verspricht in der kommenden Saison zahlreiche Derby-Höhepunkte. Gleich neun Mannschaften kommen aus dem Inn/Salzach-Kreis, darunter auch Lokalrivale Sportbund Rosenheim. Allerdings wartet die Liga rund zwei Wochen vor dem Saisonstart noch auf den finalen Spielplan. Zuletzt wurde bekannt, dass der SV Waldperlach in die Bezirksliga Nord wechselt und die Bezirksliga Ost deshalb mit 15 Mannschaften in die Saison geht.

Vier Neuzugänge wechseln ins Inntal: Raubling bereit für die Bezirksliga Bereits vor einigen Wochen hatten die Raublinger die Verpflichtung von Julian Ziemba bekannt gegeben. Der Mittelfeldspieler wechselt vom TSV Neubeuern zum Bezirksliga-Aufsteiger und setzt damit eine kleine Familientradition fort. Sowohl sein Vater Klaus als auch sein Bruder Luca trugen bereits das Trikot des TuS. Nun stehen drei weitere Zugänge fest. Nico Schmitt kommt vom TuS Immenstaad aus der Bezirksliga Baden-Württemberg nach Raubling. Zudem schließen sich Marinus Stein (SV Pang) und Laurin Aßböck (SV DJK Kolbermoor) dem TuS an. Alle vier Neuzugänge sind bereits in die Vorbereitung eingestiegen und sollen dem Trainerteam zusätzliche Optionen für die bevorstehende Bezirksliga-Saison geben.