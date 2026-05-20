Nach Bezirksliga-Abstieg: Trainer Carrasco hört auf, Nachfolge steht

Bei TuRU Düsseldorf steht nach dem Abstieg aus der Landesliga Niederrhein in die Bezirksliga ein Trainerwechsel an. Francisco Carrasco, in Düsseldorf meist nur Paco genannt, beendet seine Tätigkeit als Trainer des Traditionsvereins. Damit geht eine lange und intensive Zusammenarbeit zu Ende, die weit über den reinen Spielbetrieb hinausging.
Carrasco war seit 2019 Trainer bei TuRU. Zuvor hatte er unter anderem über einen längeren Zeitraum bei den Sportfreunden Baumberg gearbeitet. In Düsseldorf übernahm er einen Verein, der über Jahre hinweg fest mit der Oberliga Niederrhein verbunden war. Von 2012 bis 2023 spielte TuRU konstant in der Oberliga, ehe der sportliche Abstieg begann, der nun mit dem Gang in die Bezirksliga einen neuen Tiefpunkt erreicht hat.
Der Verein verabschiedete Carrasco mit sehr persönlichen Worten. „Paco war nie einfach nur Trainer. Er war Ansprechpartner, Organisator, Motivator und vor allem immer da, wenn der Verein jemanden gebraucht hat“, heißt es in der Mitteilung des Klubs. Gerade in schwierigen Phasen habe Carrasco Verantwortung übernommen und sich mit großer Hingabe eingebracht. Was viele von außen nicht sehen: Egal wie die Situation war, Paco hat dieses Amt mit Herz, Leidenschaft und absoluter Hingabe ausgeübt. Teilweise ehrenamtlich, oft im Hintergrund und immer im Sinne des Vereins.“ Der Abstieg ändere nichts an der Wertschätzung für seine Arbeit. „Natürlich tut der Abstieg weh. Keine Frage. Aber das ändert nichts an dem, was Paco in all den Jahren für TuRU geleistet hat.“
Nach FuPa-Informationen steht auch bereits fest, wer den Neuaufbau in der Bezirksliga begleiten soll. Daniel Rey-Alonso übernimmt die Mannschaft. Der langjährige Leistungsträger ist seit 2018 im Verein und kennt TuRU damit aus einer Zeit, in der der Klub noch regelmäßig in der Oberliga vertreten war.
Für den Traditionsverein ist die Personalie naheliegend. Rey-Alonso kennt das Umfeld, die Strukturen und die schwierige Ausgangslage. Nach dem Absturz in die Bezirksliga braucht TuRU nicht nur sportliche Stabilität, sondern auch Identifikation. Genau dafür steht der künftige Trainer durch seine lange Verbindung zum Verein.
Der Neustart dürfte anspruchsvoll werden. TuRU Düsseldorf muss sich nach Jahren des sportlichen Rückschritts neu sortieren und in der Bezirksliga eine Mannschaft formen, die wieder Vertrauen und Perspektive entwickeln kann. Dass der Verein dabei auf eine interne Lösung setzt, passt zur aktuellen Lage: Der große Name TuRU wird in der Bezirksliga zwar auffallen, doch der Weg zurück wird nicht automatisch gelingen.
Carrasco verlässt den Trainerposten trotz des Abstiegs mit großer Anerkennung. „Er hat Verantwortung übernommen, zusammengehalten, mitgetragen und nie aufgegeben. Solche Menschen findet man im Fußball nicht oft“, schreibt der Verein. Zum Abschluss heißt es: „Danke für alles, Paco. Für deinen Einsatz auf und neben dem Platz. Für deine Loyalität. Für deinen Charakter. Und für acht Jahre, die bei TuRU niemals vergessen werden. Die Tür bei TuRU wird für dich immer offen stehen.“
Damit endet bei TuRU Düsseldorf eine Ära. Gleichzeitig beginnt mit Daniel Rey-Alonso ein neues Kapitel, das den Verein nach dem Absturz in die Bezirksliga wieder stabilisieren soll.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: