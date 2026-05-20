Nach Bezirksliga-Abstieg: Trainer Carrasco hört auf, Nachfolge steht Bei TuRU Düsseldorf endet nach dem Abstieg in die Bezirksliga eine prägende Trainerzeit. Francisco Carrasco, der den Traditionsverein seit 2019 betreute, hört auf. Ein aktueller Spieler soll Nachfolger werden. von André Nückel · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

Hört bei TuRU Düsseldorf auf: Francisco Carrasco. – Foto: IMAGO/ Norbert Schulz

Bei TuRU Düsseldorf steht nach dem Abstieg aus der Landesliga Niederrhein in die Bezirksliga ein Trainerwechsel an. Francisco Carrasco, in Düsseldorf meist nur Paco genannt, beendet seine Tätigkeit als Trainer des Traditionsvereins. Damit geht eine lange und intensive Zusammenarbeit zu Ende, die weit über den reinen Spielbetrieb hinausging.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Carrasco war seit 2019 Trainer bei TuRU. Zuvor hatte er unter anderem über einen längeren Zeitraum bei den Sportfreunden Baumberg gearbeitet. In Düsseldorf übernahm er einen Verein, der über Jahre hinweg fest mit der Oberliga Niederrhein verbunden war. Von 2012 bis 2023 spielte TuRU konstant in der Oberliga, ehe der sportliche Abstieg begann, der nun mit dem Gang in die Bezirksliga einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Der Verein verabschiedete Carrasco mit sehr persönlichen Worten. „Paco war nie einfach nur Trainer. Er war Ansprechpartner, Organisator, Motivator und vor allem immer da, wenn der Verein jemanden gebraucht hat“, heißt es in der Mitteilung des Klubs. Gerade in schwierigen Phasen habe Carrasco Verantwortung übernommen und sich mit großer Hingabe eingebracht. Was viele von außen nicht sehen: Egal wie die Situation war, Paco hat dieses Amt mit Herz, Leidenschaft und absoluter Hingabe ausgeübt. Teilweise ehrenamtlich, oft im Hintergrund und immer im Sinne des Vereins.“ Der Abstieg ändere nichts an der Wertschätzung für seine Arbeit. „Natürlich tut der Abstieg weh. Keine Frage. Aber das ändert nichts an dem, was Paco in all den Jahren für TuRU geleistet hat.“

Rey-Alonso soll den Neustart begleiten Nach FuPa-Informationen steht auch bereits fest, wer den Neuaufbau in der Bezirksliga begleiten soll. Daniel Rey-Alonso übernimmt die Mannschaft. Der langjährige Leistungsträger ist seit 2018 im Verein und kennt TuRU damit aus einer Zeit, in der der Klub noch regelmäßig in der Oberliga vertreten war. Für den Traditionsverein ist die Personalie naheliegend. Rey-Alonso kennt das Umfeld, die Strukturen und die schwierige Ausgangslage. Nach dem Absturz in die Bezirksliga braucht TuRU nicht nur sportliche Stabilität, sondern auch Identifikation. Genau dafür steht der künftige Trainer durch seine lange Verbindung zum Verein.