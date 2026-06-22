Nach Bezirksliga-Abstieg: Großer Umbruch bei der SpVgg Altenerding Absteiger meldet personellen Aderlass, präsentiert aber auch vielversprechende Neue von Andreas Heilmaier - freier Mitarbeiter · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser

SpVgg Altenerding Daumen hoch: Der Sportliche Leiter Jens Urbanczyk (l.) und Trainer Stefan Huber (r.) freuen sich über Neuzugang Alexander Gschwend. – Foto: Andreas Heilmaier

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Der Absteiger aus der Bezirksliga muss einen personellen Aderlass verkraften. Dafür holt der Verein allerdings einige spannende Neuzugänge.

Kein Zweifel: Für die Fußballer der SpVgg Altenerding war es eine Horrorsaison. Nach einer deutlichen Schlappe in der Relegation gegen den SV Waldperlach stand der schmerzhafte Abstieg in die Kreisliga fest – nach nur zwei Jahren Bezirksliga-Zugehörigkeit und kurz nach der vorzeitigen Entlassung von Trainer Pedro Locke nach sieben erfolgreichen Jahren. Die verfaulte Kirsche auf der nicht mehr ganz taufrischen Sahnetorte: Wenig später stieg die Zweite in die A-Klasse ab – ausgerechnet im Stadtderby gegen die SpVgg Eichenkofen. Hinsichtlich der Ersten dauerte es nicht lange bis zu einem personellen Aderlass. Dennoch: Die Verantwortlichen sprechen lieber von Aufbruchstimmung und melden vielversprechende Neuzugänge. Das ist einerseits verständlich. Hilft ja auch nichts, man will mit Schwung wieder anpacken. Andererseits geben auch die Veilchen zu: Der personelle Umbruch ist weitreichender als zunächst erwartet. Mit Pedro Flores, Mario Dipalo, Juan Gomez, Leonardo Tunjic, Ridwan Bello, Senal de Silva, Leart Bilalli und Nihad Mujkic verlassen mehrere Spieler und Leistungsträger die SpVgg.

Dennoch sagt Sportlicher Leiter Jens Urbanczyk – und ein bisserl klingt es wie ein Seitenhieb auf die Gegangenen: „Die Basis unserer Mannschaft ist geblieben. Das sind Spieler, die unsere Werte vertreten und sich mit dem Verein identifizieren. Dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt haben wir die Chance, unsere DNA wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken.“ Coach Huber bringt seinen Kapitän mit Die ersten Entscheidungen für den Neustart sind gefallen. Mit Stefan Huber übernimmt ein laut SpVgg ehrgeiziger und zielorientierter Trainer das Kommando. Nach der Absetzung von Locke hatte er etwas früher übernommen und erlebte den Abstieg bereits in verantwortlicher Rolle mit. Der bisherige Coach des FC Aschheim hat dem Verein zufolge klare Vorstellungen und strebt eine konsequente Weiterentwicklung seiner Teams an.