Nach „beschissener Saison“: Markus Schwabl bleibt bei Haching – Trainerfrage noch offen

„In der ersten Halbzeit habe ich mich fast geschämt für unsere Leistung, weil wir null Intensität hatten“, erzählte Haching-Kapitän Markus Schwabl nach der 1:2-Heimpleite gegen den Aufsteiger im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Mein letztes Heimspiel in der 3. Liga in meiner Karriere hätte ich mir auch anders vorgestellt. Es war einfach eine beschissene Saison, mit allem, was dazugehört.“ Rumms.

Während Bielefeld den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte, musste Schwabl zum fünften Mal in seiner Karriere live miterleben, wie ein Gegner aufsteigt – eine Erfahrung, die ihn nach eigenen Worten „unglaublich ankotzt“. Trotz der eigenen Enttäuschung zeigte er sich sportlich fair und gratulierte besonders Bielefelds Trainer Mitch Kniat, den er als „geilen Typ und Fachmann“ bezeichnete. „So ein Verein gehört hoch, wenn man auch die Fans sieht“, ergänzte Schwabl anerkennend.