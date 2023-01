Nach Berichten: VfL Halle 96 stellt seinen Sportlichen Leiter frei Oberliga Süd +++ Marc Hovemeyer wird (vorerst) von seinen Aufgaben entbunden

Von Christopher Kitsche (Mitteldeutsche Zeitung)

Gespielt wurde beim VfL Halle 96 am Wochenende nicht. Die Heimpartie am Samstag in der Oberliga gegen den VfB Krieschow sowie alle weiteren geplanten Spiele im Stadion am Zoo wurden wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Die Geschehnisse abseits des Rasens hielten den Traditionsverein aber weiter in Atem. Am Freitag hatte die „Bild“ darüber berichtet, dass der Sportliche Leiter des VfL, Marc Hovemeyer, in Drogengeschäfte verwickelt sein soll.