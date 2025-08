Nach Benktib auch Pusch vor Abgang: TSV Meerbusch gegen Hallenformate

Benktib ist in der Sommerpause zum KFC Uerdingen gewechselt und macht rund um die Grotenburg weiter, wo er aufgehört hat: Er produziert Scorerpunkte, ihm gelangen schon zwei Treffer im Trikot des neuen Arbeitgebers. Für Meerbusch, das zuletzt um den Klassenerhalt kämpfte, war der offensive Mittelfeldspieler eigentlich unverzichtbar, doch seit Marcel Winkens in diesem Sommer übernommen hat, gelten neue Spielregeln.

Icon League und Baller League erhöhen die Belastung

Der 42-Jährige will im Team des TSV Meerbusch nur Spieler wissen, die sich voll und ganz auf den Verein konzentrieren. Schließlich ist die Oberliga Niederrhein die höchste Amateurliga, in der vielerorts mindestens halbprofessionell gearbeitet wird. Einsätze in den mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Hallenformaten Icon League und Baller League sind mit zusätzlichen Aufwänden verbunden. In der Icon League von Weltmeister Toni Kroos wird teilweise sonntags gespielt, die Baller League hat seit vergangener Saison ihre Heimat in Berlin aufgeschlagen. Einen Spagat, den Kevin Weggen vom Lokalrivalen des FC Büderich als eines der Gesichter beispielsweise wöchentlich meistern muss.