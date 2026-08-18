Nach Befreiungsschlag: Türkspor peilt in Pönitz den nächsten Dreier an

– Foto: Harald Klipp

Unterschiedliche Vorzeichen vor dem vorgezogenen Spiel des 5. Spieltags: Türkspor hat gerade den ersten Saisonsieg gefeiert, während Pönitz nach drei Partien noch auf den ersten Dreier wartet. SVT-Trainer Patrick Matysik warnt dennoch vor einem Gegner, der dringend Punkte benötigt.

Vor allem der jüngste Auftritt dürfte Türkspor Mut machen. Gegen Bargteheide kontrollierte die Mannschaft über weite Strecken das Geschehen und belohnte sich durch die Treffer von Luca Störmer, Adrian Matysik und den Doppelpack von Arbnor Mustafa mit einem klaren Erfolg. Nach zuvor drei sieglosen Begegnungen war es der ersehnte erste Dreier. Trainer Matysik will diesen Erfolg allerdings nicht überbewerten, sondern die positive Stimmung unmittelbar für die nächste Aufgabe nutzen. „Jetzt gilt es, den Schwung aus dem letzten Spiel mitzunehmen und nachzulegen.“

Der erste Sieg ist geschafft, nun soll möglichst direkt der nächste folgen. Nach dem deutlichen 4:0-Heimerfolg gegen den TSV Bargteheide tritt der SV Türkspor Bad Oldesloe am Mittwochabend um 19.30 Uhr bei der SVG Pönitz an. Für die Mannschaft von Trainer Patrick Matysik bietet die vorgezogene Begegnung die Gelegenheit, innerhalb weniger Tage einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Nach vier Spieltagen stehen die Oldesloer mit vier Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Ein Auswärtssieg würde das Punktekonto auf sieben Zähler erhöhen und den durchwachsenen Saisonstart endgültig etwas freundlicher aussehen lassen.

Pönitz braucht dringend Punkte

Die SVG Pönitz steht bereits früh in der Saison unter Zugzwang. Der Aufsteiger hat aus seinen ersten drei Begegnungen lediglich einen Punkt geholt und rangiert mit einem Torverhältnis von 6:12 auf dem zwölften Tabellenplatz. Am vergangenen Spieltag setzte es beim SV Todesfelde II eine deutliche 0:3-Niederlage. Bis zur 39. Minute hielt Pönitz das torlose Remis, anschließend brachte Dennis Studt die Gastgeber in Führung. Nach der Pause sorgten Studt und Reik Ole Steffens für die Entscheidung.

Für Türkspor ist die Ausgangslage deshalb durchaus gefährlich. Matysik erwartet einen Gegner, der vor heimischer Kulisse unbedingt eine Reaktion zeigen möchte. „In Pönitz erwartet uns ein Gegner, der ebenfalls Punkte benötigt, um nicht weiter unten reinzurutschen“, sagt der SVT-Coach. Gerade deshalb wird es aus Sicht der Gäste darauf ankommen, an die konzentrierte Vorstellung gegen Bargteheide anzuknüpfen und Pönitz nicht über Kampf und Einsatz in die Begegnung kommen zu lassen.

Während die SVG mit einem Sieg den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellen könnte, bietet sich Türkspor die Chance, sich zunächst weiter von den unteren Plätzen abzusetzen. Nach dem ersten Erfolg der Saison soll deshalb möglichst keine neue Anlaufphase beginnen. Der Auftrag für Mittwochabend ist klar: Den Schwung aus dem 4:0 mitnehmen – und in Pönitz bestätigen.