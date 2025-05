Nach Bamberg-Dreier: »49 Punkte zum Saison-Ende ist wirklich top«

Das große Ziel Klassenerhalt ist schon seit letzter Woxhe erreicht, der große Druck ist dadurch abgefallen - zwei Faktoren, die an diesem Regionalliga-Samstag dazu beigetragen haben, dass die Vilzinger (verständlicherweise) nicht mehr mit ganzem Elan und Schwung in die Partie gegen den Tabellenletzten FC Eintracht Bamberg gegangen sind. Negatives nachsagen lassen wollten sich die Jungs von Trainer Beppo Eibl aber dennoch nicht - und bewiesen beim 2:1-Auswärtssieg einmal mehr Charakterstärke.

Luca Leistner brachte die Domstädter in der 13. Minute per Kopfballtor in Führung. Nachdem Jakob Zitzelsberger den Ausgleich für die Oberpfälzer besorgte (39.), drehte Andreas Jünger eine Minute vor dem Pausenpfiff die Partie zugunsten der Huthgarten-Kicker. Über 90 Minuten gaben die Bamberger alles, erspielten sich mehr Chancen als die Gäste, doch unterm Strich war Vilzing die effizientere Mannschaft.

"Auf die leichte Schulter haben wir das heute definitiv nicht genommen", sagt ein gut gelaunter Coach nach dem Abpfiff und ergänzt: "Jeder Fußballer weiß: Wenn es faktisch um gar nichts mehr geht und beim Gegner um alles, dass sich der ein oder andere Zweikampf dann anders entwickelt als in den Wochen zuvor."

Glücklich über den heutigen Sieg, mit dem die Vilzinger von Rang neun auf acht in der Tabelle vorrücken, ist er dennoch. "49 Punkte zum Saison-Ende ist wirklich top", freut sich Eibl wie der berühmte Schneekönig - und blickt sogleich auf die verbleibenden Partien. "Als nächstes kommt Meister Schweinfurt - ein schöneres letztes Heimspiel gibt's wohl nicht! Wir streben definitiv wieder einen dreifachen Punktgewinn an, wollen gewinnen und fiebern dieser Aufgabe bereits entgegen. Das wird der krönende Abschluss!"