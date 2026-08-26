Nach Backpfeife: So geht es beim FC Amedspor Wetzlar weiter

Schaffen sie es, nach dem Backpfeifen-Skandal um ihren Spielertrainer Ahmet Marankoz wieder in die Erfolgsspur zu kommen? Der FC Amedspor Wetzlar durchlebt derzeit turbulente Tage. © Isabel Althof

Wetzlar. Drei Tage hat es gedauert. Drei Tage, nachdem Fußball-Kreisoberligist FC Amedspor Wetzlar wegen einer Backpfeife seines Spielertrainers Ahmet Marankoz gegenüber dem Schiedsrichter in die Schlagzeilen geraten war, hat Vereinschef Ozan Korkmaz die Sozialen Medien durchforstet. Was er gelesen hat, gefiel ihm nicht: „Wir müssen akzeptieren, dass nun alle über uns reden und wir überall angesprochen werden. Aber es ist nicht richtig, dass unser Verein jetzt unter Generalverdacht steht. Es war eine Einzelaktion, für die weder Club noch Mannschaft etwas können. Was ich in den Kommentaren gelesen habe, hat mich teilweise schockiert.“