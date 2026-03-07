Nach Auswärtssieg knapp über dem Strich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Einen wichtigen Auswärtssieg in der Kreisliga Osnabrück feierte der TV Wellingholzhausen am Samstagnachmittag auf der Sportanlage Barrenteich gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger Ballsport Eversburg.
Es war ein verteiltes und chancenarmes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste. Matthias Bensmann gelang eine Viertelstunde vor dem Ende der entscheidende Treffer zum 0:1-Endstand. Wenige Minuten später schwächte sich der Gastgeber durch eine unnötige gelb-rote Karte selbst. Durch den Sieg kletterte der TV Wellingholzhausen in der Tabelle knapp über den Strich.
"Wir haben verdient drei Punkte im Auswärtsspiel geholt. Über weite Strecken waren wir die spielbestimmende Mannschaft gegen einen sehr tief stehenden Gegner. Am Ende haben wir geduldig gespielt und uns für unseren Aufwand belohnt,“ freute sich nach dem Spiel Trainer Florian Vornholt (TV Wellingholzhausen).
"Dass wir heute 0:1 verlieren ist sehr bitter. Die Jungs verteidigen vieles gut weg und nach einem Standard kassieren wir ein relativ einfaches Tor. Zum Ende hin müssen wir den Ausgleich in Unterzahl machen. Es tut mir ein wenig leid, dass wir es nicht schaffen einmal Punkte aufs Konto zu bekommen. Für uns und den Verein ist der Weg seit dem Winter, immer wieder mit Spielern aus der zweiten zu gehen, trotzdem absolut richtig. Wir werden dieses Weg weiter verfolgen und auch weiterhin alles tun, um Erfolge auf unsere Seite zu ziehen. Wir sind weiterhin hoch motiviert bei jedem Spiel und werden alles rein werfen was wir haben,“ lautete das Statement von Trainer Yannick Kaiser (Ballsport).