Nach Auswärtssieg knapp über dem Strich

Fupa-Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Einen wichtigen Auswärtssieg in der Kreisliga Osnabrück feierte der TV Wellingholzhausen am Samstagnachmittag auf der Sportanlage Barrenteich gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger Ballsport Eversburg.

Es war ein verteiltes und chancenarmes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste. Matthias Bensmann gelang eine Viertelstunde vor dem Ende der entscheidende Treffer zum 0:1-Endstand. Wenige Minuten später schwächte sich der Gastgeber durch eine unnötige gelb-rote Karte selbst. Durch den Sieg kletterte der TV Wellingholzhausen in der Tabelle knapp über den Strich.

"Wir haben verdient drei Punkte im Auswärtsspiel geholt. Über weite Strecken waren wir die spielbestimmende Mannschaft gegen einen sehr tief stehenden Gegner. Am Ende haben wir geduldig gespielt und uns für unseren Aufwand belohnt,“ freute sich nach dem Spiel Trainer Florian Vornholt (TV Wellingholzhausen).