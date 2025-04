Nach Auswärtssieg auf Tabellenrang 2

So., 06.04.2025, 10:15 Uhr

Es bedurfte nicht unbedingt einer grandiosen Vorstellung, um gegen Racing Club ZH erfolgreich zu bestehen. Besonders in der 2. Spielhälfte war Volketswil drückend überlegen, hatte eine Unzahl von Eckbällen und Freistössen, die allesamt aber zu keinem Torerfolg führten, mit dem 2:0 in der 82.Minute war das Spiel mehr oder weniger gelaufen, das Gegentor in der 90. Minute bedeutete keinerlei Gefahr für Volketswil, eventuell noch den Ausgleich hinnehmen zu müssen.