Nach Ausschreitungen gegen Dresden: FCM-Fans müssen draußen bleiben

– Foto: imago images

Nach den Ausschreitungen während des Heimspiels gegen die SG Dynamo Dresden im Januar wurde der 1. FC Magdeburg mit einer empfindlichen Strafe sanktioniert. Am Dienstagmittag teilte der Zweitligist mit, zu einem Zuschauer-Teilausschluss verurteilt worden zu sein.

Aufgrund der "Auseinandersetzungen zwischen Magdeburger Zuschauern und Polizeikräften", so schreiben es die Blau-Weißen, muss der "Block" U - konkreter die Blöcke 3 bis 6 - mindestens in einem Heimspiel geschlossen bleiben. Hinzu kommt eine Sperre für ein weiteres Spiel auf Bewährung. Außerdem muss der FCM für die Vorfälle 60.000 Euro Strafe zahlen. Hinzu kommen 126.600 Euro Strafe für das Abbrennen von Pyrotechnik.

Der teilweise Ausschluss der Zuschauer betrifft bereits das nächste Heimspiel am 13. März gegen den SV Darmstadt 98. Dann bleiben die Blöcke 3 bis 6 auf der Nordtribüne geschlossen. "Bereits erworbene Dauer- und Tageskarten für diese Bereiche berechtigen somit nicht zum Zutritt", teilte der Zweitligist mit. Und weiter: "Zuschauer mit Tickets für die Blöcke 1, 2 und 7 der Avnet Arena sind hingegen nicht von der Maßnahme betroffen. Sämtliche Modalitäten zur Ticketrückerstattung sowie organisatorischen Abwicklung werden wir zeitnah über die gängigen Kanäle veröffentlichen."