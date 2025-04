Nach Ausrutschern: Schonnebeck im Heimspiel gegen Kleve unter Druck

Mit 61 Punkten nach 28 absolvierten Spieltagen führt die SpVg Schonnebeck nach wie vor das Tableau der Oberliga an. Allerdings steht fest, dass die Schwalben sich aus den beiden vergangenen Partien gegen St. Tönis und Niederwenigern mehr als einen gewonnenen Zähler erhofft haben. Schließlich ist der Abstand an der Tabellenspitze nun auf drei Punkte zu den Verfolgern St. Tönis und SSVg Velbert geschrumpft. Dennoch bleibt Übungsleiter Dirk Tönnies vor der Begegnung gegen den unangenehmen Kontrahenten aus Kleve am Samstag gelassen und verweist auf die weiterhin gute Ausgangslage seiner Mannschaft.

Tönnies: „Müssen höchste Konzentration an den Tag legen“

Mit dem 1. FC Kleve gastiert ein formstarker Gegner am Samstag in Essen, schließlich verzeichnete der Tabellenzwölfte aus den vergangenen drei Duellen sieben Punkte. Insbesondere der deutliche Heimerfolg über Aufstiegsaspirant SC St. Tönis in der Vorwoche sticht dabei heraus. Auch im Hinspielduell konnten die Gäste dem Tabellenführer ihre Qualitäten aufzeigen und den Schwalben schlussendlich einen Punktgewinn abtrotzen.



SpVg-Trainer Tönnies hat die Hinrunden-Begegnung noch gut in Erinnerung und sieht Parallelen zu der Spielweise der Sportfreunde Niederwenigern, die den Grün-Weißen in der Osterwoche ebenfalls einen Zähler abknüpften: „Kleve hat im Hinspiel ähnlich gespielt wie Niederwenigern, sie haben mit allen Mitteln gekämpft. Damit müssen wir uns auch am Samstag wieder anfreunden und die höchste Konzentration an den Tag legen, um drei Punkte mitzunehmen“, stellt der 51-Jährige klar.